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В Уфе почти на неделю раньше открыли сезон навигации паромных переправ
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В Уфе почти на неделю раньше открыли сезон навигации паромных переправ 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
В среду, 25 апреля, почти на неделю раньше прошлогоднего срока, в башкирской столице открыли навигацию паромных переправ.
Церемония открытия, на которой присутствовали первые лица города, в том числе мэр Уфы Ирек Ялалов, состоялась на ремонтной площадке Службы речных переправ.
Каждый год, со слов градоначальника, служба перевозит до 850 тысяч пассажиров. Как правило, это пенсионеры, которые добираются до садовых товариществ.
— За последние 10 лет мы восстановили флот, суда которого сегодня соответствуют всем правилам безопасности и требованиям к осуществлению речных перевозок. Муниципалитет и далее намерен развивать Службу речных переправ, — заявил сити-менеджер.
В этом сезоне будут работать восемь единиц самоходных и пять — несамоходных судов, а также дноуглубительная техника на случай мелководья в засушливый период навигации. В этом году суда не только отремонтировали и покрасили, но и оборудовали системой «Глонасс».
Со слов директора Службы речных переправ Уфы Сергея Сергеева, перевозка пассажиров начнётся 27 апреля, за исключением переправ Козарез и Чесноковка — здесь первых пассажиров ждут с 28 апреля в соответствии с графиком работы. Грузовая переправа заработает после окончания половодья.
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