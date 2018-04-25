В Уфе почти на неделю раньше открыли сезон навигации паромных переправ

В среду, 25 апреля, почти на неделю раньше прошлогоднего срока, в башкирской столице открыли навигацию паромных переправ.

Церемония открытия, на которой присутствовали первые лица города, в том числе мэр Уфы Ирек Ялалов , состоялась на ремонтной площадке Службы речных переправ.

Каждый год, со слов градоначальника, служба перевозит до 850 тысяч пассажиров. Как правило, это пенсионеры, которые добираются до садовых товариществ.

— За последние 10 лет мы восстановили флот, суда которого сегодня соответствуют всем правилам безопасности и требованиям к осуществлению речных перевозок. Муниципалитет и далее намерен развивать Службу речных переправ, — заявил сити-менеджер.

В этом сезоне будут работать восемь единиц самоходных и пять — несамоходных судов, а также дноуглубительная техника на случай мелководья в засушливый период навигации. В этом году суда не только отремонтировали и покрасили, но и оборудовали системой «Глонасс».