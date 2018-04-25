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В Уфе откроют семь паромных переправ
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В Уфе откроют семь паромных переправ 

ufa1.ru 55 минут назад
Фото: ufa1.ru
На 25 апреля в Уфе намечено открытие семи паромных переправ и одного маршрута внутреннего водного транспорта.
Ежегодно навигация открывается в начале мая, но в связи с теплой погодой и прохождением льда переправы решили открыть на неделю раньше срока. Они обеспечат доступ к 110 садоводческим товариществам. Перевозить пассажиров будут восемь самоходных и пять несамоходных судов. На реках будет работать дноуглубительная техника на случай внезапной засухи.
— Перед открытием навигации технику отремонтировали, покрасили, заменили механизмы. Все капитаны — дипломированные специалисты, — сообщили в городской мэрии.
Стоимость проезда будет такой же, как в 2017 году, — 25 рублей с пассажира и 15 рублей с льготника. По маршруту «Дудкино — Зеленый мыс» — 32 рубля и 16 рублей для льготников.
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