В Уфе откроют семь паромных переправ

На 25 апреля в Уфе намечено открытие семи паромных переправ и одного маршрута внутреннего водного транспорта.

Ежегодно навигация открывается в начале мая, но в связи с теплой погодой и прохождением льда переправы решили открыть на неделю раньше срока. Они обеспечат доступ к 110 садоводческим товариществам. Перевозить пассажиров будут восемь самоходных и пять несамоходных судов. На реках будет работать дноуглубительная техника на случай внезапной засухи.

— Перед открытием навигации технику отремонтировали, покрасили, заменили механизмы. Все капитаны — дипломированные специалисты, — сообщили в городской мэрии.

Стоимость проезда будет такой же, как в 2017 году, — 25 рублей с пассажира и 15 рублей с льготника. По маршруту «Дудкино — Зеленый мыс» — 32 рубля и 16 рублей для льготников.