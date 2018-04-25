Депутат ЗС ПК Валерий Кан рискует мандатом

На заседании ЗС ПК депутаты обсудили ситуацию с неприсутствием депутата Валерия Кана на пленарных заседаниях, сообщает PRIMPRESS.

Как сообщил председатель комитета по регламенту Дмитрий Новиков , «депутат Кан ставил нас в известность о причинах неприсутствия на двух последних сессиях. Они признаны неудовлетворительными. Сложно связаться с депутатом Каном. Хотелось бы предупредить по дружески — через тех, у кого есть с Каном связь. Если так будет и дальше, мы можем лишить его полномочий народного избранника.»

По словам депутата Владимира Беспалова, «Валерий Кан отсутствовал в течении года. В качестве причины указывает три обстоятельства: болезнь, командировка, отпуск».