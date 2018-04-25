Российско-чавистская схема отмывания денег в налоговых гаванях

Россия и Швейцарии. Венесуэла создали совместные предприятия для добычи нефти на территории латиноамериканской страны, между тем судя по документам их посредником выступала находящаяся под подозрением компания, в отношении которой ведутся расследования в Соединенных Штатах

Лондон. Российские и венесуэльские госкорпорации использовали сеть посредников, зарегистрированных в налоговых гаванях, чтобы создавать компании и совершать миллионные переводы, которые в настоящий момент являются объектом расследования. Документы, в подробностях демонстрирующие эти транзакции, сегодня находятся в руках Министерства юстиции США , в то время как европейские следователи также ищут объяснения уликам, кажущимся им «нетипичными».

В основе экономик Венесуэлы и России лежит добыча газа и нефти. Вот почему главными компаниями, получающими денежные средства по установленной между ними схеме, являются Газпромбанк , финансовое подразделение российской государственной компании «Газпром» , и венесуэльская PDVSA. Два гиганта энергетического сектора объединились при участии третьей компании Derwick Oil & Gas, зарегистрированной на Барбадосе

Документы, с которыми удалось ознакомиться «Эштадау», свидетельствуют о том, что Derwick уже играла важную роль в одной коррупционной схеме с отмыванием денег, где не обошлось и без PDVSA. В 2009 и 2010 году Derwick подкупила чиновников правительства Чавеса, чтобы получить 12 государственных контрактов в Венесуэле.

Эти контракты были переданы на аутсорсинг и исполнение компании Pro Energy Services, штаб-квартира которой расположена в штате Миссури, США. Американская компания отправила Derwick счет в размере 1,3 миллиарда долларов, однако Derwick получила от PDVSA 2,25 миллиарда. Возникло подозрение в том, что разница в один миллиард долларов была распределена среди центральных участников схемы по производству энергии в Венесуэле. Их имена, правда, пока не разглашаются.

Поскольку в этой схеме участвовала американская компания, прокуроры Федерального окружного суда Южного округа Нью-Йорка решили провести расследование. В марте 2016 года власти США обратились за помощью к Швейцарии, которая передала американскому Министерству юстиции данные о 18 секретных счетах компании, на которых впоследствии были заморожены сто миллионов долларов PDVSA. На суде Derwick было предъявлено обвинение по 12 контрактам с венесуэльскими госкомпаниями в отмывании денег в размере 767 миллионов долларов.

В руководстве Derwick все еще находятся два венесуэльца: Орландо Альварадо (Orlando Alvarado) и Франциско Конвит Гурусеага (Francisco Convit Guruceaga). Они выступали связующим звеном компании с Gazprombank Latin America Ventures, финансовым подразделением российской государственной компании, созданной для работы в Латинской Америке. Правда Альварадо и Конвит занимали важные позиции в двух компаниях сразу.

Чтобы создать Gazprombank Latin America Ventures, россияне зарегистрировали совместное предприятие с Derwick в Амстердаме . Согласно документам Голландской торговой палаты, Альварадо и Конвит вошли в руководство новой компании.

В 2012 году Газпромбанк объявил о создании в Венесуэле PetroZamora. Эта компания была создана при участии PDVSA после того, как Россия предоставила кредит в размере одного миллиарда долларов. Однако в момент создания нового московского предприятия в Каракасе не было объявлено, что одним из посредников выступала Derwick.

Некоторые находящиеся в руках американцев документы показывают, каким образом Derwick предоставляла совместному предприятию «кредиты»: один из них составил 35 миллионов долларов США и был переведен на счет филиала Газпромбанка в Цюрихе

Расследование

В настоящий момент следователи пытаются выяснить причину, по которой компания заключила контракт на предоставление банку столь внушительного объема ресурсов. Есть подозрения, что речь идет о механизме, используемом для отмывания денег — поскольку обычно кредиты предоставляют банки — либо о каком-то канале для незаконного перевода средств.

Следствие все еще пытается выяснить, кому именно достались эти деньги, ведь вся сделка фактически имела целью лишь производство нефти, и зачем нужно было создавать схему, включающую сразу несколько налоговых гаваней. Помимо Барбадоса, Швейцарии и Нидерландов , также были выявлены транзакции, осуществляемые из Панамы.

Правительство Чавеса никогда не скрывало того, что придает особую важность своим связям с Москвой . В августе тогдашний президент PDVSA Эуложио Дель Пино (Eulogio Del Pino) засвидетельствовал масштаб соглашений. «Об огромной важности отношений между PetroZamora и ее российским стратегическим партнером Газпромбанком говорит тот факт, что сегодня они имеют более двух тысяч квадратных километров производственных зон», — сказал Дель Пино.

По его словам, поиск российских союзников, проводимый венесуэльским режимом, имел стратегическое значение. «Команданте Уго Чавес видел большие перспективы в заключении соглашений с такими странами, как Россия: мы открыли с нею восемь совместных предприятий по всей стране, на них производится более 250 тысяч баррелей нефти в день — это идеальный торгово-финансовый альянс, — отметил Дель Пино. — Вот почему американский империализм нам угрожает и нападает на нас».

В тот же период, согласно документу, с которым ознакомилась «Эштадау», Дель Пино приказал всем филиалам PDVSA запретить Derwick вступать в какие бы то ни было новые сделки с нефтяной компанией. Четыре месяца спустя он был арестован в Венесуэле по подозрению в коррупции.

На просьбы «Эштадау» прокомментировать ситуацию Газпромбанк в Швейцарии сначала заявил, что не станет отвечать на вопросы, поскольку не несет ответственности за венесуэльские сделки, настояв на том, что с этим делом следует обращаться в штаб-квартиру банка в Москве. Но после предъявления документального подтверждения кредитов, где упомянуто название филиала, руководство Газпромбанка согласилось оценить ситуацию.

Через четыре дня русские ответили, что за какими бы то ни было комментариями нужно обращаться в штаб-квартиру банка в Москве. Однако пресс-секретарь банка в Цюрихе не смог предоставить контактного телефона или адреса электронной почты, чтобы связаться с российской штаб-квартирой.

Банк в Москве попросил «Эштадау» отправить вопросы по почте. Но несколько дней спустя разрешил отправил электронное письмо в отдел по связям с общественностью. Прошла неделя после направленной просьбы о разъяснениях, но банк так и не дал ответа.

Как в США, так и в Швейцарии Газпромбанк является объектом санкций. В феврале в Берне Управление надзора за операциями финансового рынка Швейцарии (FINMA) обвинило Газпромбанк в «серьезных недостатках, которые наблюдаются в проведении политики против отмывания денег». По его оценкам, российский банк не предпринимал должных мер по предотвращению возможных противозаконных действий, и в результате данному отделению банка было запрещено открывать новые счета.

Решение подвергнуть Газпромбанк проверкам и последующему наказанию было принято после того, как швейцарцы начали расследование в отношении 30 банков, связанных с Панамскими документами. Только русские понесли наказание. Среди нарушений, допущенных банком, числится недостаточная аутентификация документов, предоставляемых клиентами в качестве обоснования источника средств. Банк также не информировал швейцарские власти о возможных случаях коррупции, в которых были задействованы его счета.

В своем заявлении Газпромбанк (Швейцария) говорит лишь, что «принимает решение FINMA», однако отмечает, что указанные недочеты относятся к тому периоду, когда банк был известен под названием Российский коммерческий банк, то есть до 2009 года. Между тем, по мнению швейцарцев, недостатки наблюдаются на протяжении всего периода между 2006 и 2016 годами. Мы также попытались связаться с Derwick, но ответа не получили.

Казначейство США включило совместное предприятие Gazprombank Latin America в свой санкционный список. Кроме того, в начале апреля в результате скандала с возможным вмешательством России в американские выборы председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов стал объектом санкций правительства США из-за своей близости к Владимиру Путину

Напомним

Это связующее звено между Москвой и Каракасом появилось при Чавесе.

15 мая 2001 года президент России Владимир Путин впервые принял у себя венесуэльского коллегу Уго Чавеса. В ходе встречи были подписаны соглашения о сотрудничестве в сфере обороны и борьбы с незаконным оборотом наркотиков. С самого начала чавизм искал в лице Москвы противовес Соединенным Штатам. Так, что в итоге Чавес объявил о «стратегическом альянсе» против мирового господства американцев. Позднее, когда кризис начал усугубляться, Венесуэла обратилась за помощью к русским, чтобы погасить долги и финансировать правительство посредством кредитов.