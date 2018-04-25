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Приставы накануне майских праздников напомнят россиянам об их долгах
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Приставы накануне майских праздников напомнят россиянам об их долгах 

РИА «ФедералПресс» 52 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Судебные приставы в среду, 25 апреля на вокзалах и аэропортах планируют провести акцию о том, как узнать о задолженности и погасить ее.
Об этом стало известно «Интерфаксу» по сообщению пресс-бюро Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
Как говорится в сообщении, акция «Узнай о своих долгах» впервые пройдет в масштабах всей страны. Ее проведение ориентированно на самые популярные общественные места, куда входят вокзалы и аэропорты, «что особенно актуально в преддверии майских праздников».
Кроме того, в ведомстве отмечают, что в этот день судебные приставы во всех регионах расскажут жителям страны о том, как легко узнать о своей задолженности и оплатить ее с помощью информационного сервиса ФССП «Банк данных исполнительных производств» или мобильное приложение «ФССП», не тратя время на личное обращение в Службу.
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