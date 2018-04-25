Известный краевед расскажет волгоградцам об их долгах

Известный краевед и телеведущий Роман Шкода расскажет жителям Волгограда , как можно получить информацию о долге и погасить его через электронные сервисы ФССП России

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном УФССП, найти краеведа можно будет 25 апреля с 10:00 до 13:00 в Краснооктябрьском МФЦ, расположенном на улице Богунской.

Волгоградцы также смогут получить консультацию у приставов, которые специально в этот же день будут находиться в отделах МФЦ во всех районах города. Он организуют в них мобильный пункт популяризации информационного сервиса «Банк данных исполнительных производств» и мобильного приложения «ФССП».

Отметим, 25 апреля впервые в масштабе всей страны приставы проведут акцию «Узнай о своих долгах». К ним присоединятся медийные люди и известные личности региона.