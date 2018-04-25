Меры по развитию цифровой экономики подготовят на форуме «Госзаказ — за честные закупки»

МОСКВА , 25 апреля. / ТАСС /. Участники форума «Госзаказ — за честные закупки» подготовят и направят в органы власти свои предложения по развитию цифровой экономики. Об этом рассказал в среду ТАСС депутат Госдумы , координатор проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) «За честные закупки», председатель оргкомитета форума Антон Гетта

"Лейтмотивом этого форума является цифровизация экономики. Мы будем говорить про системные решения, которые позволят упростить систему госзакупок и сократить количество документов, которые требуются для того, чтобы провести одну закупку", — сказал Гетта.

"Решение проблемы упрощения процедур госзакупок лежит в цифровизации экономики, создании систем распределенного реестра, введении смарт-контрактов, об этом мы будем говорить на этом форуме. По итогам форума, естественно, будет подготовлена и направлена во все органы власти резолюция с нашими выводами, идеями и предложениями", — добавил собеседник агентства.