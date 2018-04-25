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Торговый Дом товаров из КНДР планируется открыть на ВЭФ — Минвостокразвития
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Торговый Дом товаров из КНДР планируется открыть на ВЭФ — Минвостокразвития 

Прайм 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ВЛАДИВОСТОК, 25 апр /ПРАЙМ/. Торговый Дом северокорейской продукции на Дальнем Востоке планируется открыть на IV Восточном экономическом форуме в сентябре этого года, сообщает Минвостокразвития РФ.
В марте министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка в ходе рабочего визита в Пхеньян предложил создать в одном из регионов Дальнего Востока «Торговый Дом», в котором будут продавать товары из Северной Кореи.
Концепцию обсудили заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков и заместитель министра внешних экономических дел КНДР Ли Гван Гын. Предложение открыть Торговый Дом на ВЭФ озвучила корейская сторона.
"Идея корейской стороны объявить об открытии Торгового Дома на Восточном экономическом форуме правильная. Мы ее поддерживаем. В самое ближайшее время мы передадим предложения, как именно организовать этот Торговый Дом. По предложению корейской стороны мы проведем консультации с председателем Ассоциации корейских организаций Приморского края Валентином Паком. Не исключаю, что для поддержки данного проекта нам придется заключать межправительственное соглашение", — отметил Крутиков.
Торговый Дом предлагается создать на территории Свободного порта Владивосток. Его филиалы могут открыть в Москве и Пхеньяне. Поддержку проекту окажет Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.
По мнению Ли Гван Гына, необходимо обсудить режим работы Торгового Дома, возможность получения таможенных пошлин. Он отметил, что корейская сторона передала в Минвостокразвития перечень экспортных товаров, которые можно реализовывать через Торговый Дом: продукты, стройматериалы, медикаменты и медицинское оборудование, парфюмерия, швейные изделия, электроника, одежда и другое. Планируется, что один раз в году Торговый Дом будет проводить национальную выставку товаров и услуг из КНДР.
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