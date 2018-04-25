Цементная пыль угрожает центральным районам Владивостока

Коммерческая выгода снова вступила в конфликт с соображениями комфорта и безопасности жителей и гостей Владивостока . На сей раз интересы бизнеса и общества столкнулись на причале у Морского вокзала Владивостока, сообщает PRIMPRESS.

Вот уже не одну неделю площадка рядом с Морским вокзалом завалена огромным количеством стройматериалов. Площадка, на которую открывается вид с небольшой смотровой у причала, излюбленного места туристов и отдыхающих. До этого здесь было скопление спецтехники, а теперь — множество мешков с цементом компании «Востокцемент».

Гора мешков высотой больше трех человеческих ростов — не самое эстетичное наполнение территории около туристического места. Вот уже не один год ведется многолетняя работа по повышению туристической привлекательности Приморского края и в частности Владивостока, на эти цели направляются бюджетные деньги, тратят сотни человеко-часов специалисты. Среди плодов — международные туристические лайнеры, которые регулярно причаливают у пристаней Морского Вокзала Владивостока. Дорогих гостей здесь встречают хлебом-солью, выступлениями народных коллективов, изящно-строгими рядами знаменитых студенток-барабанщиц… Вот как раз 14 апреля в Золотой Рог заплыл океанский лайнер Costa NeoRomantica, который держал путь из Пусана Японию через Владивосток. На борту судна находились почти 1700 человек из разных стран мира, большинство туристов из Республики Корея . И все они имели удовольствие любоваться таким уникальным и воспетым в буклетах зрелищем, как склад стройматериалов. Вряд ли такая красота встречает их и в других портах туристических городов, так что Владивосток имеет шанс прославиться. Хоть мытьем, как говорится, хоть катаньем.

Пейзаж «радует» не только туристов и случайных прохожих — вся грузо-цементная ситуация развернулась прямо напротив здания администрации Приморского края. Фактически, можно сказать, что на творящееся безобразие выходят окна губернаторского кабинета. Возможно, хотя бы там знают, кто ответственен за происходящее на участке — он находится в ведении ООО «Владивостокский морской терминал» (учредители Робканов Михаил Перцев Вячеслав , Брюхно Геннадий и Домнин Александр). Редакция не располагает комментарием компании, хотя запрос уже отправлен: без него отвечать нам отказались.

Но некрасивая картинка — это ведь совсем не все. Сотни мешков с цементом неизбежно становятся источников клубов цементной пыли. Которая летит и на припаркованные прямо за забором машины, и на гуляющих, и на пресловутых туристов. Назвать ее полезной для здоровья сложно.

«Ничего хорошего, когда цемент попадает в акваторию или в воздушную среду. Опасность заключается в следующем. Цемент — это прошедший термическую обработку известняк, который добывают в районе Спасска ; если он попадет на слизистые оболочки людей или животных, это грозит воспалением — все, кто занимается бетонными работами, например, на даче, знает, что даже руки нужно обязательно прятать в перчатки. В воде он менее опасен, сразу выпадает в виде пыли. Но при накоплении в большом количестве на дне становится смертелен для обитателей, тех же трепангов. Цемент имеет класс опасности, и его не зря сейчас грузят в бумажных мешках или в биг-бегах (специальная упаковка, используемая преимущественно для сыпучих грузов, защищенная от влаги и химического воздействия. — прим. Ред.) — раньше перегружали, как уголь, открытым способом. Мешки должны герметично закрываться; если речь идет о пыли, то должно быть нарушение техники безопасности, это уже задача для соответствующих органов», — прокомментировал сложившуюся ситуацию известный приморский эколог, профессор ДВФУ Владимир Раков.

Промышленная пыль для приморцев — не новая беда. Стоит вспомнить хотя бы историю с Находкой , дошедшую до президента и взятую в итоге под личный контроль врио губернатора. Но и Владивосток не отстает: цементная пыль — не единственная, припорашивающая волны Золотого Рога. Буквально через пролив от Морского Вокзала расположился Рыбный порт. Несмотря на название, в последнее время порт прославился не свежими вкусными морепродуктами, а вредным для здоровья углем. При перевалке угля в воздух поднимается черная пыль, которую ветром разносит по всей округе — оседает она на подоконниках, машинах и в легких местных жителей.

Кроме эстетики и экологии, есть и еще одна проблема. Банальная техника безопасности на стройплощадках. Могут ли владивостокцы быть уверены, что она действительно соблюдается? Здравый смысл подсказывает, что должна, но он же говорит, что пылевые облака в центре города и в двух шагах от причала для круизных лайнеров — это неадекватно. А ведь прогуляться мимо злополучной портовой площадки в сторону Корабельной набережной и обратно любят и приезжие, и внутренние туристы, не говоря уж о горожанах и детях.

Несколько лет следком Санкт-Петербурга расследовал трагедию, произошедшую в Международный женский день — здесь на стройке погиб гастарбайтер, убитый сорвавшимся мешком цемента. Такой же мешок, рухнувший на группу туристов, может унести не одну жизнь, не говоря уж о травмах и масштабах международного скандала (что уж вспоминать о туристическом имидже города). Только вот кран никто не будет гонять для переноски всего одного мешка. Тот случай, когда делать прогнозы и производить подсчеты вовсе не хочется — страшно.

В день, когда Владивосток посетил упомянутый лайнер Costa NeoRomantica, мешки с цементом грузились на многоцелевое грузовое судно «Партизан». Как удалось выяснить, тот груз уже благополучно прибыл на Сахалин и выгружен в порту назначения. Но будут ли жители и гости избавлены от опасной и по меньшей мере неприятной пыли от стройматериалов в дальнейшем — большой вопрос.

А вывод из всей этой истории простой и лежащий прямо на поверхности. Развитие туризма, привлечение внимания к городу и привлечение потоков гостей, готовых пополнить местную экономику своими деньгами — все это прекрасно, но вот только совершенно не интересует дельцов, переваливающих уголь и цемент. Турист приедет и уедет, а вот пыль, к сожалению, останется.