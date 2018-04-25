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В Мексике сенат ратифицировал соглашение о Транстихоокеанском партнерстве
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В Мексике сенат ратифицировал соглашение о Транстихоокеанском партнерстве 

РИА Новости 15 минут назад
Сенат Мексики ратифицировал соглашение о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП).
"Решение, одобряющее всеобъемлющее и прогрессивное Соглашение о Транстихоокеанском партнерстве, принимается 73 голосами "за" при 24 голосах "против", — сообщил сенат в своем микроблоге в Twitter.
Соглашение о ТТП изначально было подписано в 2016 году. В рамках договора планировалось создание зоны свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе. На тихоокеанские страны приходятся 40% мировой экономики и треть мировой торговли. Участниками соглашения стали 12 стран: США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Сингапур, Малайзия, Бруней, Вьетнам, Япония, Мексика, Чили и Перу.
Однако в январе 2017 года президент Дональд Трамп подписал указ о выходе США из соглашения, после чего оно было переработано. Главы МИД 11 стран Азии и Америки подписали 8 марта в Чили переработанное после выхода США соглашение о ТТП.
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