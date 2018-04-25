В Госдуме рассказали, когда утвердят предложенного Путиным премьера

"Обычно (назначение премьера происходит) на следующий день (после инаугурации президента). Так было не всегда, а с приходом Владимира Владимировича Путина, большой авторитет которого позволяет довольно быстро проводить эту процедуру. Считается, что это его кандидатура, он ему доверяет, а к нему большое доверие людей, соответственно, эта фигура проходит довольно быстро процедуры", — сказал Емельянов.

Он напомнил, что в 1998 году даже намечался правительственный кризис, когда депутаты дважды отклонили кандидатуру Виктора Черномырдина на пост премьера, и лишь в сентябре было найдено компромиссное решение и на пост председателя правительства был назначен Евгений Примаков

"Так что все зависит от политической ситуации. Если президент имеет высокий авторитет, то это проходит очень быстро, практически автоматом. Если же президент такого влияния не имеет, то процедура очень сложная, то есть не формальная процедура, а предварительное согласование", — пояснил парламентарий.

Голосование на выборах президента России прошло 18 марта. Явка избирателей составила 67,54%. Действующий президент РФ Владимир Путин одержал победу с результатом 76,69% голосов, за него, согласно итоговым данным ЦИК, проголосовали более 56,4 миллиона избирателей. Инаугурация президента пройдет 7 мая.