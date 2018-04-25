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В России сократилась доля взрослых курильщиков
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В России сократилась доля взрослых курильщиков 

ТВ Центр 44 минуты назад
В России доля взрослых курильщиков по итогам 2017 года сократилась до 29%. Об этом говорится в докладе Минздрава со ссылкой на мониторинг Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), пишет газета «Известия».
Снижение произошло за счет мужчин. Однако среди женщин любительниц покурить меньше не стало. В 2017 курили 45% мужчин и 15% женщин.
Эксперты отмечают, что представительницам прекрасного пола сложнее отказаться от вредной привычки. По их словам, ароматные тонкие сигареты оказались «более крепким крючком, на котором их держат табачники».
Кроме того, эксперты подчеркивают, что снижение связано с реализацией антитабачного закона, принятого в 2013 году. Он ввел запрет на курение в общественных местах, рекламу и стимулирование продаж табака.
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