В Минздраве сообщили о сокращении доли взрослых курильщиков в России

Доля взрослых курильщиков в России по итогам 2017 года сократилась до 29%. Об этом свидетельствует доклад Минздрава

Как сообщает газета «Известия», среди мужчин в 2017-м курили 45%, а среди женщин — 15%.

Положительная тенденция по снижению числа курящих наблюдается уже несколько лет.

По данным ВОЗ, их доля среди всего взрослого населения России с 2009 по 2017 год снизилась с 39,4 до 29%.

Ранее сообщалось, что смертность россиян от болезней органов дыхания в 2017 году снизилась на 13,9% по сравнению с 2016-м.