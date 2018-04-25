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В Минздраве сообщили о сокращении доли взрослых курильщиков в России
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В Минздраве сообщили о сокращении доли взрослых курильщиков в России 

RT на русском 55 минут назад
Фото: Амурская служба новостей
Доля взрослых курильщиков в России по итогам 2017 года сократилась до 29%. Об этом свидетельствует доклад Минздрава.
Как сообщает газета «Известия», среди мужчин в 2017-м курили 45%, а среди женщин — 15%.
Положительная тенденция по снижению числа курящих наблюдается уже несколько лет.
По данным ВОЗ, их доля среди всего взрослого населения России с 2009 по 2017 год снизилась с 39,4 до 29%.
Ранее сообщалось, что смертность россиян от болезней органов дыхания в 2017 году снизилась на 13,9% по сравнению с 2016-м.
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