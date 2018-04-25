Власти Владивостока не позволили переделать местную крепость в баню

Мэрия Владивостока провела проверку поступившей информации, что Владивостокскую крепость перестроили под баню. Оказалось, что уникальный пороховой погреб, являющийся памятником культурного наследия, арендатор обустроил под кафе. Это позволяют условия договора аренды. Об этом сообщило ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс‐службу ведомства.

Проверяющими были обнаружены признаки нарушения договора: сооружение обшили вагонкой, а близлежащая территория оказалась захламлена строительным мусором.

Арендаторам выдвинули требование привести «Пороховой погреб П4» на Эгершельде в надлежащий вид и устранить в кратчайшие сроки все замечания.