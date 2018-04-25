Ещё
Власти Владивостока не позволили переделать местную крепость в баню
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Власти Владивостока не позволили переделать местную крепость в баню 

360tv.ru 55 минут назад
Фото: 360tv.ru
Мэрия Владивостока провела проверку поступившей информации, что Владивостокскую крепость перестроили под баню. Оказалось, что уникальный пороховой погреб, являющийся памятником культурного наследия, арендатор обустроил под кафе. Это позволяют условия договора аренды. Об этом сообщило ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс‐службу ведомства.
Проверяющими были обнаружены признаки нарушения договора: сооружение обшили вагонкой, а близлежащая территория оказалась захламлена строительным мусором.
Арендаторам выдвинули требование привести «Пороховой погреб П4» на Эгершельде в надлежащий вид и устранить в кратчайшие сроки все замечания.
Маршрут Золотого кольца будут расширять. Минкультуры в начале 2018 года объявило о старте приема заявок от городов. В материале «360»: какие города претендуют на вхождение в Золотое кольцо России.
360tv.ru: последние новости
МИД РФ обвинил США в искажении позиции России по поводу ядерного оружия Бывший посол РФ в США рассказал о возможном реформировании ООН МИД: санкции не повлияли на экономическое развитие России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия — враг? Куда революция заведет Армению219
В США заявили о провале Су-57607
США запретили помогать Сирии10
Хмеймим атаковали дроны408
Суперманевр Кремля, отказ Украины от Крыма и другие события дня69
Видео
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
01:02
Россиянам посоветовали лечиться марганцовкой
Общество
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
01:03
Мужчина украл ребенка с детской площадки в Сургуте
Происшествия Криминал
04:04
Трамп обвинил РФ в создании «проблем»
В мире Ближний Восток
00:57
В Сети высмеяли шляпу Меланьи Трамп
В мире
01:00
Матери Скрипаля вызывали скорую
Происшествия
00:28
Трамп пошутил о перхоти Макрона
В мире Ближний Восток
09:55
«Газпром» готов «добить Украину»
Компании
01:08
Мать Саргсяна умерла в день его отставки
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение