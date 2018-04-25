Что даст приморцам программа «Чистая вода»? 

У нас в Камень-Рыблове давно надо очистные сооружения строить, когда разговоры об этом закончатся, и хоть что-то сделают?
О. Иванова, Ханкайский р-н — 200 млн руб. из бюджета региона направлено на капитальный ремонт и строительство водопроводных и канализационных сетей городов и районов края в рамках программы «Чистая вода», — сообщила директор краевого департамента по ЖКХ и топливным ресурсам Елена Пархоменко. — Реконструируют водопроводные очистные сооружения на водохранилище реки Дачная в Арсеньеве, капитально отремонтируют сети водоснабжения и канализации в селах Анучинского, Михайловского, Партизанского, Пограничного, Спасского, Хасанского, Шкотовского, Хорольского и Черниговского районов. Разработают проектно-сметную документацию строительства скважинного водозабора в Губеровском сельском поселении Пожарского района, проект канализации и водоснабжения села Красный Кут станции Свиягино Спасского района и системы водоснабжения посёлка Новонежино Шктовского района. Спроектируют очистные сооружения сёл Камень-Рыболов Ханкайского района и Яковлевка Яковлевского района, разработают документы по модернизации артезианской скважины и строительства станции водоподготовки для Сибирцево Черниговского района.