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Что даст приморцам программа «Чистая вода»?
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Что даст приморцам программа «Чистая вода»? 

АиФ-Владивосток 1 час назад
У нас в Камень-Рыблове давно надо очистные сооружения строить, когда разговоры об этом закончатся, и хоть что-то сделают?
О. Иванова, Ханкайский р-н  — 200 млн руб. из бюджета региона направлено на капитальный ремонт и строительство водопроводных и канализационных сетей городов и районов края в рамках программы «Чистая вода», — сообщила директор краевого департамента по ЖКХ и топливным ресурсам Елена Пархоменко. — Реконструируют водопроводные очистные сооружения на водохранилище реки Дачная в Арсеньеве, капитально отремонтируют сети водоснабжения и канализации в селах Анучинского, Михайловского, Партизанского, Пограничного, Спасского, Хасанского, Шкотовского, Хорольского и Черниговского районов. Разработают проектно-сметную документацию строительства скважинного водозабора в Губеровском сельском поселении Пожарского района, проект канализации и водоснабжения села Красный Кут станции Свиягино Спасского района и системы водоснабжения посёлка Новонежино Шктовского района. Спроектируют очистные сооружения сёл Камень-Рыболов Ханкайского района и Яковлевка Яковлевского района, разработают документы по модернизации артезианской скважины и строительства станции водоподготовки для Сибирцево Черниговского района.
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