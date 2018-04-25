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Молодые приморские медики смогут найти работу на ярмарке вакансий
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Молодые приморские медики смогут найти работу на ярмарке вакансий 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Молодые медицинские работники смогут трудоустроиться на ярмарке вакансий, которая стартовала на площадке Тихоокеанского государственного медицинского университета. Ординаторам доступно трудоустройство почти в сотню медучреждений. Об этом сообщил сайт DEITA.RU.
На ярмарке вакансий у ее участников есть возможность узнать о перспективах развития в профессиональной сфере, пообщаться с главными врачами больниц и найти место работы.
В ряде районов Приморья молодым медикам дают квартиры и «подъемный» миллион рублей для решивших переехать в сельскую местность.
По словам
вице-губернатора
Приморского края Павла Серебрякова, в регионе действуют федеральные программы «Земский фельдшер» и «Земский доктор».
В Приморье для улучшения ситуации с кадрами в здравоохранении работают региональные программы. По поручению главы региона Андрея Тарасенко ряд из них будет в ближайшее время пересмотрен и расширен,
что-то  появится новое
— Павел Серебряков.
Новый проект «Экспресс‐биржа труда» набирает обороты в Приморье. В частности, в центрах занятости во Владивостоке и в Уссурийске работу могут найти соискатели без квалификации.
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