Молодые приморские медики смогут найти работу на ярмарке вакансий

Молодые медицинские работники смогут трудоустроиться на ярмарке вакансий, которая стартовала на площадке Тихоокеанского государственного медицинского университета. Ординаторам доступно трудоустройство почти в сотню медучреждений. Об этом сообщил сайт DEITA.RU.

На ярмарке вакансий у ее участников есть возможность узнать о перспективах развития в профессиональной сфере, пообщаться с главными врачами больниц и найти место работы.

В ряде районов Приморья молодым медикам дают квартиры и «подъемный» миллион рублей для решивших переехать в сельскую местность.

По словам

вице-губернатора

В Приморье для улучшения ситуации с кадрами в здравоохранении работают региональные программы. По поручению главы региона Андрея Тарасенко ряд из них будет в ближайшее время пересмотрен и расширен,

что-то появится новое

— Павел Серебряков.