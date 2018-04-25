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Это правда, что Lotte World может появиться в парке Минного городка?
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Это правда, что Lotte World может появиться в парке Минного городка? 

АиФ-Владивосток 1 час назад
Когда начнут много раз обещанное восстановление парка Минного городка?
Ю. Нестеренко, Владивосток
Lotte World может появиться в парке Минного городка, такое предложение обсуждалось на встрече в администрации краевого центра с представителями компании «Лотте», ставшей собственником владивостокской гостиницы «Хёндэ».
— Приход такого крупного инвестора как «Лотте» свидетельствует о растущем интересе южнокорейского бизнеса к Владивостоку, — считает мэр Виталий Веркеенко. — Мы готовы оказывать максимальное содействие в реализации ваших проектов. Хотел бы расширить рамки нашего возможного сотрудничества. Во всем мире известен сеульский парк развлечений Lotte World. Предлагаю в этом направлении коренным образом реконструировать наш парк Минного городка.
Lotte World занесён в Книгу рекордов Гиннеса как крупнейший крытый парк развлечений. Помимо аттракционов имеет торговый центр, гостиницу, музей, кинотеатры, ледовый каток, театр фокусов.
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