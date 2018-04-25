Это правда, что Lotte World может появиться в парке Минного городка?

Когда начнут много раз обещанное восстановление парка Минного городка? Ю. Нестеренко, Владивосток Lotte World может появиться в парке Минного городка, такое предложение обсуждалось на встрече в администрации краевого центра с представителями компании «Лотте», ставшей собственником владивостокской гостиницы «Хёндэ» — Приход такого крупного инвестора как «Лотте» свидетельствует о растущем интересе южнокорейского бизнеса к Владивостоку, — считает мэр Виталий Веркеенко . — Мы готовы оказывать максимальное содействие в реализации ваших проектов. Хотел бы расширить рамки нашего возможного сотрудничества. Во всем мире известен сеульский парк развлечений Lotte World. Предлагаю в этом направлении коренным образом реконструировать наш парк Минного городка. Lotte World занесён в Книгу рекордов Гиннеса как крупнейший крытый парк развлечений. Помимо аттракционов имеет торговый центр, гостиницу, музей, кинотеатры, ледовый каток, театр фокусов.