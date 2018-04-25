В Канаде прозвучала ядерная тревога

Ничего не предвещало беды, как внезапно в городе Виннипег из всех громкоговорителей на улицах и в государственных учреждениях начал звучать сигнал тревоги, предупреждающий о ядерном ударе. Жители города начали паниковать, собирать важные вещи, а некоторые не взяв с собой даже самое ценное, покидали свои дома и отправлялись в убежища, предназначенные для этой цели. И только на утро выяснилось, что предупреждение о ядерных ракетах, летящих в сторону города оказались шуткой злоумышленника, который на данный момент не найден. Интересно то, что власти города даже и не знали о том, что случилось и никто из чиновников сигнал предупреждения не слышал, что довольно странно учитывая факт, что сигналы тревоги звучали во многих государственных учреждениях. Но после того, как выяснилось, что тревога была ложной, многие жители города восприняли подобное происшествие с воодушевлением. Лишний раз проверить готовность людей к подобным происшествиях в случаи реальной угрозы, не будет лишним и жители города показали свою оперативность в случаи, если подобное случиться в реальности.