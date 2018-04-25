Делегаты Фонда Андрея Первозванного встретились с главой администрации президента Сербии

Никола Селакович рассказал членам делегации, что до образования Югославии Андрей Первозванный почитался покровителем страны, и каждое военное знамя на одной стороне имело сербский герб, а на другой — лик апостола. Праздник Андрея Первозванного также является знаковым днем для сербов, поскольку в 1806 году в этот день (13 декабря, 30 ноября по старому стилю) вождь Карагеоргий освободил Белград от турок, а в тот же день в 1830 году князь Милош, один из создателей современного сербского государства, получил от турецкого султана акт об автономии Сербии.

"Поэтому для меня название вашего Фонда, как для сербского юриста-историка и политика звучит очень лестно. Спасибо вам за все, что вы делаете для сближения России и Сербии, двух братских государств, мост дружбы между нами необходимо постоянно укреплять", — заявил Селакович.

В свою очередь председатель попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин поблагодарил главу аппарата сербского лидера за теплый прием. «В России Андрей Первозванный является крестителем Руси, в этом отношении, мы с вами опять-таки очень близки, что и не удивляет. Проводимые нами мероприятия, в том числе международный круглый стол „Россия и Сербия в духовном и культурном диалоге“, является маленьким вкладом в то, что делает ваш президент и его сподвижники. Я не имею права делать никаких оценок, но я могу обратиться к вам как гражданин России со словами глубочайшей благодарности в адрес президента за ту последовательную, ответственную, очень честную и рискованную политику, которую он проводит в отношении Евросоюза , западных партнеров, когда речь заходит о России», — сказал Якунин.

Он также ознакомил Селаковича с планируемыми Фондом масштабными мероприятиями, касающимися 20-летия с момента агрессии НАТО в отношении Югославии. «Как мы говорим в России, мы люди не злопамятные, но такие вещи не прощаются и не забываются. Поэтому если вы посчитаете это уместным, мы будем планировать эту работу как общественную акцию», — сказал Якунин.

Мост дружбы

Фонд Андрея Первозванного в этом году с 22 по 25 апреля в 21-й раз провел в Белграде серию мероприятий в рамках масштабной программы «Россия — Сербия: мост дружбы». Программа была направлена на укрепление культурных связей между Россией и Сербией. В этом году участники программы встретились с Патриархом Сербским Иринеем, приняли участие в круглом столе «Россия и Сербия в духовном и культурном диалоге», организовали творческий вечер режиссера Алексея Германа-младшего и показ его фильма «Довлатов» совместно с Русским домом.

За прошедшие 20 лет Фонд осуществил десятки проектов, ставших для сербов эпохальными. Сегодня с фондом сотрудничают посольство РФ в Сербии, Русский дом в Белграде, Белградский университет, Университет в Косовской Митровице, общественные организации «Общество сербско— русской дружбы», «Номоканон», «Двери Сербски», «Сербское народное движение им. Светозара Милетича» и другие. Основным партнером Фонда Андрея Первозванного в Сербии является Общество сербско-русской дружбы под руководством Иваны Жигон.