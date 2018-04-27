Полосатый суд. В Приморье вынесен приговор за незаконную охоту

С осужденных взыскано в совокупности 1,8 млн рублей в счёт возмещения причиненного экологического ущерба государству. А ещё их «посадили» — условно.

Шкура в гараже

Ирина Волк. — Одному из обвиняемых назначено наказание в виде 1 года 4 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 4 года, другому — 10 месяцев исправительных работ с удержанием части заработной платы в доход государства, — уточнила официальный представитель МВД России

Дело тянулось больше 2,5 лет. Ещё в августе 2015 года сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Приморскому краю задержали двоих мужчин, которые участвовали в незаконной охоте на животных, занесённых в Красную книгу. Застрелив тигра, один из злоумышленников пытался продать его шкуру, однако попался в руки полиции. В роли покупателей выступили сотрудники полиции. Подозреваемые хранили шкуру в гаражном боксе в Дальнереченске

В ходе расследования уголовного дела шкуру зверя направили на биологическую судебную экспертизу в Центр «Амурский тигр». Эксперты подтвердили, что она принадлежит к особи подвида амурский тигр — Panthera tigris altaica, который находится под угрозой исчезновения и занесен в Красную книгу Российской Федерации. Этот тигр подпадает и под действие международной конвенции СИТЕС (Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. — Ред.): охота на этих животных запрещена.

Изобличают всех

— Работа оперативных сотрудников и следователей полиции заслуживает положительной оценки, за что им огромное спасибо, — говорит генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев . — Здесь как раз тот редкий случай, когда наказание понесли все участники преступной цепи: и убийцы, и те, кто хотел потом нажиться на преступно добытом. Удивляет только мягкость приговора. Несомненно, вменённый им иск за ущерб природе превышает упущенную криминальную прибыль, но вот само наказание должно быть жёстче. Ведь люди занимались этим осознанно, а не случайно, убив тигра, стали продавать как ненужное. Не моё право давать оценку работе суда, но считаю, что если нет возможности дать реальный срок, то нужно наказывать крупным штрафом, статья это позволяет. За человека можно принести в суд положительные характеристики и привести свидетелей, которые дадут эмоциональную оценку, как было сложно жить осужденным, раз они решились на такое преступление. А вот за тигра сделать этого некому, вернее правовое поле не позволяет. Тем не менее, это лишний раз доказывает, что рано или поздно изобличают всех.

ЦИФРЫ

Почти 600 природоохранных рейдов проведено с начала года, сообщили в краевом департаменте охотничьего надзора края. Конфисковано 47 единиц незарегистрированного огнестрельного оружия, изъято 25 туш незаконно добытых копытных животных. По фактам выявленных нарушений за первый квартал заведено 3 уголовных дела.