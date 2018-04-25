МИД: санкции не повлияли на экономическое развитие России

Вопреки санкциям российская экономика сегодня более современная, конкурентоспособная, инновационная и может стабильно развиваться, опираясь, прежде всего, на собственные источники. Нами активно осваивается «цифровая» экономика, растет объем электронной торговли — на 21% за прошлый год. За счет льготных госкредитов и укрупненных фермерских грантов обеспечен рост производства продукции сельского хозяйства на 20%

— Александр Панкин.

Согласно его утверждению, экономика страны стала более приспособленной к конкуренции, а также задействовала новейшие разработки и собственные источники. Российский фонд прямых инвестиций направил на развитие различных проектов более 19 миллиардов долларов.

Он счел немаловажным напомнить о том, что Россия вошла в список пятнадцати стран с прозрачным бюджетом и заняла 35-ю позицию в рейтинге Doing Business (ежегодный доклад группы Всемирного банка ).