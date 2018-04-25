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МИД: санкции не повлияли на экономическое развитие России
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МИД: санкции не повлияли на экономическое развитие России 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Александр Панкин, заместитель министра иностранных дел РФ выступил в рамках форума Экономического и социального совета ООН, отметив, что международные санкции не оказали негативного влияния на экономическое развитие России, сообщило РИА «Новости».
Вопреки санкциям российская экономика сегодня более современная, конкурентоспособная, инновационная и может стабильно развиваться, опираясь, прежде всего, на собственные источники. Нами активно осваивается «цифровая» экономика, растет объем электронной торговли — на 21% за прошлый год. За счет льготных госкредитов и укрупненных фермерских грантов обеспечен рост производства продукции сельского хозяйства на 20%
— Александр Панкин.
Согласно его утверждению, экономика страны стала более приспособленной к конкуренции, а также задействовала новейшие разработки и собственные источники. Российский фонд прямых инвестиций направил на развитие различных проектов более 19 миллиардов долларов.
Он счел немаловажным напомнить о том, что Россия вошла в список пятнадцати стран с прозрачным бюджетом и заняла 35-ю позицию в рейтинге Doing Business (ежегодный доклад группы Всемирного банка).
Ранее о бесполезности санкций высказалась спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она отметила, что ограничительные меры не возымели должного эффекта и что российское общество готово будет столкнуться с новыми санкциями.
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