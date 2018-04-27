Во Владивостоке ревнивец убил возлюбленную из ружья

По фату трагедии, которая разыгралась на улице Камская в столице Приморья специалисты краевого СК возбудили уголовное дело по статье «Убийство» УК РФ . Об этом сообщил сайт DEITA.RU со ссылкой на представителя СУ СК РФ по Приморскому краю Аврору Римскую.

30-летний

мужчина убил возлюбленную из ружья двумя выстрелами в упор, а позже совершил самоубийство. В настоящее время проводятся судебные экспертизы, следователи допрашивают очевидцев кровавой драмы.

Как сообщил сайт «КП» со ссылкой на неофициальные источники, погибшие занимались совместным воспитанием общего ребенка, но из-за постоянных скандалов расстались.

В интернете распространили видеоролик с места убийства. Правоохранители выясняют причины, которые привели к смерти молодой пары.