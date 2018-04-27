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Во Владивостоке ревнивец убил возлюбленную из ружья
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Во Владивостоке ревнивец убил возлюбленную из ружья 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
По фату трагедии, которая разыгралась на улице Камская в столице Приморья специалисты краевого СК возбудили уголовное дело по статье «Убийство» УК РФ. Об этом сообщил сайт DEITA.RU со ссылкой на представителя СУ СК РФ по Приморскому краю Аврору Римскую.
30-летний
мужчина убил возлюбленную из ружья двумя выстрелами в упор, а позже совершил самоубийство. В настоящее время проводятся судебные экспертизы, следователи допрашивают очевидцев кровавой драмы.
Как сообщил сайт «КП» со ссылкой на неофициальные источники, погибшие занимались совместным воспитанием общего ребенка, но  из-за  постоянных скандалов расстались.
В интернете распространили видеоролик с места убийства. Правоохранители выясняют причины, которые привели к смерти молодой пары.
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Комментарии  Ещё 5 источников 
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