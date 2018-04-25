В Саудовской Аравии призвали Катар ввести войска в Сирию

"Катар должен заплатить за присутствие американских войск в Сирии и должен направить свои войска в Сирию до того, как американский президент откажется от защиты Катара, представляемой военной базой США на его территории", — приводит слова аль-Джубейра медиа-центр МИД королевства.

Он отметил, что если США перестанут обеспечивать безопасность Катара, то режим в этой стране будет свергнут менее чем за неделю.

ОАЭ и С июня прошлого года Саудовская Аравия, Египет Бахрейн разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма и прекратив с ним всякое сообщение. Попытки Кувейта примирить соседей по региону не увенчались успехом.

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