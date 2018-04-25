25 апреля состоится презентация книги Алексея Варламова «Душа моя Павел» 

Книга Алексея Варламова рассказывает об идейном комсомольце Паше Непомилуеве, который искренне верит в советскую власть и идеи коммунизма в тем времена, когда в них уже разуверились все: это 1980 год, период Олимпиады в СССР. Паша Непомилуев едет в Москву из тайного городка, где советские идиллии, описанные в газетах — действительность. Паша поступает в университет, но попадат не на лекции, а «на картошку», где интеллектуалы-старшекурсники рассказывают ему всю правду о большой, любимой стране, о которой ему почти ничего неизвестно. Это роман о взрослении, о мужестве сомневаться в своеё точке зрения и и отстаивать её перед другими. Начало презентации: 18:00.