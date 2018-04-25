В Орске пройдет заседание по иску родственников жертвы крушения Ан-148 в Подмосковье 

ОРЕНБУРГ, 25 апреля. /ТАСС/. Советский районный суд Орска Оренбургской области приступит в среду к рассмотрению первого иска родственников жертвы авиакатастрофы Ан-148 в Подмосковье Марины Уразаевой, сообщили ТАСС в суде.
Мать Марины Уразаевой, погибшей в авиакатастрофе в феврале текущего года в Подмосковье, обратилась с исковым заявлением в суд. Истица требует у авиакомпании «Саратовские авиалинии» и "Альфастрахование" возмещения материального и морального вреда, а также ежемесячную компенсацию по случаю потери кормильца солидарно в пользу себя и внука. В качестве морального вреда с ответчиков требуют по 600 тыс. рублей каждому.
"25 апреля пройдет первое заседание по иску родственников погибшей Марины Уразаевой — ее матери и сына", — сказал собеседник агентства.
11 февраля самолет авиакомпании «Саратовские авиалинии» Ан-148, выполнявший рейс из Москвы в Орск, пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. На борту находился 71 человек, никто не выжил.