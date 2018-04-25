Столичным фонтанам устроили банный день

Корреспонденты «РГ» наблюдали, как готовили фонтаны к летнему сезону. Сначала все большие и маленькие водные чаши впервые после зимы наполнили доверху водой. Но после короткого журчания подачу воды остановили — сезон откроется только после проверки всех городских фонтанов, бассейнов и водных устройств.

Пока главный фонтан Манежной площади — «Гейзер» в Александровском саду не работал, вокруг было немноголюдно. Изредка останавливались разве что студенты сделать памятное фото на фоне бронзовой четверки лошадей. Но как только мастер участка «Гормост-фонтаны» Елена Гриднева скомандовала «Пуск!», из чаши поднялись стройные фонтаны воды. И тут же моментально вокруг бурлящего зрелища начали толпиться взрослые и дети. Проходящие мимо на экскурсию в Кремль третьеклашки из Романовской школы кинулись к воде, чтобы посмотреть, как устроен загадочный механизм.

Собравшимся Елена Гриднева объяснила, что, прежде чем открыть сезон фонтанов, сотрудники ГБУ «Гормост» проверяют работу гидротехнических и электрических систем, исправность оборудования насосной станции, подводных светильников и струеобразующих элементов: «В ходе пробного запуска устраняются поломки, и фонтан готов к длительной работе в течение предстоящего лета». Весной — самая ответственная пора, с фонтанов снимают заглушки, приводят в порядок чаши — моют, чистят, ремонтируют и красят. Ко всем объектам нужен особый подход, говорит Гриднева, поэтому специалисты следят за исправностью механизмов и внешним видом фонтанных сооружений весь год.

К примеру, фонтан «Часы мира», который расположен над подземным торговым комплексом «Охотный ряд» всегда дочиста отмыт, и даже неработающий он является местом притяжения туристов с разных концов света. На карте, которая украшает купол фонтана, они находят свой город и сверяют время по специальному механизму. Здесь кроме карты на купол нанесены 24 часовых пояса планеты, а у основания размещено неподвижное кольцо, на котором отображены цифры — это и есть «Часы мира». Купол медленно вращается и делает полный оборот вокруг оси ровно за сутки.

Сезон фонтанов в столице по традиции стартует в конце апреля

— Я нашел Амстердам , там действительно сейчас 10 утра, а в Москве уже 11, — сверяет часы турист Фрэнк. Он признается, что ему очень повезло увидеть и запечатлеть на камеру зрелищное включение фонтанов, которое обязательно покажет на родине.

В Москве по традиции сезон фонтанов стартует в последние дни апреля. И даже плохая погода, которая иногда выдается в это время, традицию не в силах остановить.