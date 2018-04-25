У США нет данных о том, что РФ может вмешаться в промежуточные выборы в Конгресс

ВАШИНГТОН, 25 апреля. / ТАСС /. Соединенные Штаты не обладают данными, подтверждающими, что Россия якобы может провести кибератаку и вмешаться в промежуточные выборы в американский Конгресс, которые пройдут в ноябре 2018 года.

Об этом сообщила во вторник помощник главы министерства внутренней безопасности (МВБ) по вопросам кибербезопасности Джанет Манфра, выступая на слушаниях в сенатском комитете по национальной безопасности.

Сенатор Маргарет Хэссан спросила у нее: «Обнаружило ли МВБ во время текущей предвыборной кампании какую-либо деятельность в киберпространстве со стороны России, направленную на необходимую для проведения выборов инфраструктуру или другие субъекты». «На данный момент нет», — ответила Манфра.