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Чем новые трамваи для Москвы будут отличаться от «Витязей»
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Чем новые трамваи для Москвы будут отличаться от «Витязей» 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Конкурс на поставку 300 вагонов планируют объявить в течение ближайшего года. В этом и будущем годах город получает трамваи из тендера 2016 года, согласно которому Тверской машиностроительный завод поставляет по 100 «Витязей» ежегодно. В новом заказе, скорее всего, несколько изменится и внешний вид, и «начинка». В частности, обсуждается добавление розеток, чтобы можно было заряжать, например, гироскутеры или электросамокаты. Скорее всего увеличится количество USB-портов для подзарядки гаджетов.
Кроме того, возможно в новых трамваях будет увеличен автономный ход за счет ионистеров — устройств, накапливающих энергию, получаемую во время торможения. Сейчас это электричество просто уходит обратно в сеть. «Там, где трамваи ходят в тактовом расписании, плотность движения очень большая», — рассказал главный инженер «Мосгортранса» Павел Хмелев. — При старте трамвая требуется большой пусковой ток, и ионистеры могли бы помочь сети справляться с нагрузкой — диспетчер или специальная программа подавали бы команду части вагонов опустить в момент старта пантографы и ехать на автономном ходу". Пока это теоретические выкладки, но, например, Уралвагонзавод уже выяснил, что на их аккумуляторах трамваи могут проехать больше 100 километров летом и 70 — зимой.
А вот длина трамвая, скорее всего, останется прежней — около 30 метров — примерно столько сейчас длина «Витязя», который покупает Москва. Все производители на научно-техническом совете показывали разработки и коротких трамваев, рассчитанных на небольшие пассажиропотоки. Но, как говорит Павел Хмелев, закупать их не очень выгодно — по стоимости они незначительно отличаются от длинных машин, а пассажиров могут взять меньше.
В новом конкурсе на поставку трамваев заинтересованы уже минимум четыре производителя.
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