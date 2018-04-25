Ещё
МИД РФ обвинил США в искажении позиции России по поводу ядерного оружия
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МИД РФ обвинил США в искажении позиции России по поводу ядерного оружия 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Российский МИД отреагировал на доклад Госдепа США о соблюдении соглашений в области контроля над ядерным вооружением, обвинив Вашингтон в искажении фактов и преувеличении российской угрозы. Мнение дипломатов опубликовали на официальном сайте министерства.
Представители ведомства обратили внимание на расхождение слов с поступками правительства США, подчеркнув, что государство нередко выставляет себя в качестве примера соблюдения международных норм, но при том позволяет себе «гибко адаптировать» отдельные пункты соглашений с учетом собственных интересов.
Особенно циничными выглядят ссылки в документе на ничем не обоснованный тезис о росте «российской ядерной угрозы», старательно тиражируемый американцами. Преднамеренно искажены положения нашей Военной доктрины, касающиеся возможности применения ядерного оружия. Западной общественности настойчиво внушают, что Россия якобы пересматривает свои взгляды на место и роль ядерного оружия и делает на него все более сильный акцент. Все это не соответствует действительности.
— МИД РФ.
23 апреля в МИД прокомментировали разработку образцов современного вооружения, и в том числе ядерного, назвав процесс модернизации арсенала обычным явлением.
360tv.ru: последние новости
Израиль пообещал нанести ответный удар, если Сирия применит С‐300 Курилки могут вернуть в российские аэропорты. Все «за» и «против» Депортация за репост. Студентку из Зимбабве осудили в России за религиозный ролик
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия — враг? Куда революция заведет Армению170
В США заявили о провале Су-57588
Хмеймим атаковали дроны404
Суперманевр Кремля, отказ Украины от Крыма и другие события дня69
ПАСЕ признала часть Донбасса оккупированной Россией347
Видео
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
01:02
Россиянам посоветовали лечиться марганцовкой
Общество
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
01:03
Мужчина украл ребенка с детской площадки в Сургуте
Происшествия Криминал
04:04
Трамп обвинил РФ в создании «проблем»
В мире Ближний Восток
00:57
В Сети высмеяли шляпу Меланьи Трамп
В мире
01:00
Матери Скрипаля вызывали скорую
Происшествия
00:28
Трамп пошутил о перхоти Макрона
В мире Ближний Восток
09:55
«Газпром» готов «добить Украину»
Компании
01:08
Мать Саргсяна умерла в день его отставки
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение