МИД РФ обвинил США в искажении позиции России по поводу ядерного оружия

Российский МИД отреагировал на доклад Госдепа США о соблюдении соглашений в области контроля над ядерным вооружением, обвинив Вашингтон в искажении фактов и преувеличении российской угрозы. Мнение дипломатов опубликовали на официальном сайте министерства.

Представители ведомства обратили внимание на расхождение слов с поступками правительства США , подчеркнув, что государство нередко выставляет себя в качестве примера соблюдения международных норм, но при том позволяет себе «гибко адаптировать» отдельные пункты соглашений с учетом собственных интересов.

Особенно циничными выглядят ссылки в документе на ничем не обоснованный тезис о росте «российской ядерной угрозы», старательно тиражируемый американцами. Преднамеренно искажены положения нашей Военной доктрины, касающиеся возможности применения ядерного оружия. Западной общественности настойчиво внушают, что Россия якобы пересматривает свои взгляды на место и роль ядерного оружия и делает на него все более сильный акцент. Все это не соответствует действительности.

— МИД РФ.

23 апреля в МИД прокомментировали разработку образцов современного вооружения, и в том числе ядерного, назвав процесс модернизации арсенала обычным явлением.