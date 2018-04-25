Координатор Госдепа по контртерроризму посетит Францию и Иорданию

ВАШИНГТОН, 25 апр — РИА Новости . Координатор по контртерроризму в госдепе Натан Сейлс посетит 26-27 апреля Париж, где примет участие в министерской конференции, после чего отправится в Иорданию , говорится в пресс-релизе госдепа США.

Сейлс возглавит американскую делегацию на конференции в Париже по противодействую финансирования терроризма.

"Цели министерской встречи — укрепить международное понимание о финансовых сетях террористов, увеличить выполнение законов и регулирования финансирования террористов, выстроить международное сотрудничество и стать платформой для обсуждения возможностей и вызовов, возникающих из-за современных технологий", — следует из сообщения.

После конференции Сейлс отправится в Иорданию, где примет участие во встречах «по поддержанию международного и регионального сотрудничества в борьбе с терроризмом».