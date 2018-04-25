Москва сама себе переплачивает за элитную мебель для госдачи

На сайте госзакупок появился любопытный лот, размещенный Финансово-хозяйственным управлением (ФХУ) мэрии Москвы . Ведомство закупает дорогостоящую мебель, не считаясь с тратами, и поставляет ее в дом отдыха «Молоденово» в Одинцовском районе Подмосковья — дом, который в народе был известен как дача Юрия Лужкова . Легко предположить, кто сейчас отдыхает на этой даче, раз московские чиновники стараются всячески ублажить этого отдыхающего за счет бюджета.

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Продавец и покупатель в одном флаконе

Общая сумма мебельных закупок, проведенных правительством Москвы через ФХУ в марте, составила около 2,3 млн рублей. Поставщиком по всем закупкам выступило АО «Усадьба-центр», учредителем которого является… ФХУ. Возглавляет «Усадьбу-Центр» Дмитрий Яворский, брат которого, Андрей Яворский, ранее руководил управлением приватизации горимущества в имущественном департаменте Москвы , а ныне работает при Управделами президента. Явно не обошлось без коррупционных связей и конфликта интересов.

В список поставок входят: банкетка, два кресла и два пуфика, зеркало, журнальный столик, столик к дивану, столик чайный. Чтобы понимать масштаб затрат, необходимо взглянуть на ценники — только за одну банкетку казна выложит 288 тысяч рублей, за одно кресло — 202 тысячи рублей, за два столика вместе — более 550 тысяч рублей и еще 300 тысяч рублей за настенное зеркало. При этом в интернете похожая банкетка стоит всего около четырех тысяч рублей. Да и пуф, за который ФХУ заплатит 67 тысяч рублей, легко можно найти по цене в десять раз меньше. Но чиновники экономить бюджетные деньги не привыкли.

Спать как голливудская звезда

Отдельной позицией при закупках стоит матрас американского бренда King Koil Monaco за 299,9 тысячи рублей.

«Самый интересный предмет, заказанный ФХУ, — матрас представительского класса фирмы King Koil. На ее русскоязычном сайте можно узнать, что на «роскошных матрасах» этой марки спит каждый третий из пяти миллионов американских миллионеров. В характеристике запрашиваемой модели Monaco указывается следующее: «создан для комфортного отдыха почетных гостей пятизведочных отелей США » и его «выбрали более 50 голливудских звезд, включая Сару Джессику Паркер Николь Кидман ». Гарантийный срок матраса составляет более 30 лет», — сообщает издание Dayli Storm, одно из первых обнаружившее закупку роскошной мебели для дачи мэра.

По данным осведомленных источников, в «Молоденово» открыта дорога лишь мэру Москвы. Притом что экс-мэр Юрий Лужков, которому после отставки выделили гостевой домик и пасеку на территории государственной дачи, тут давно не отдыхает. В то же время Life сообщал, что где-то поблизости строилась резиденция Сергея Собянина — возможно, что пуфики с банкеткой, зеркалом и матрасом предназначены для этой резиденциии.

В ФХУ затруднились ответить журналистам на вопрос, как так вышло, что они закупают мебель по завышенным ценам сами у себя. Сотрудники управления сослались на то, что они даже не знают, можно ли им говорить об этой закупке.