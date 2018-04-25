День 25 апреля в истории

Всемирный день борьбы против малярии.

Установлен на Всемирной ассамблее здравоохранения в мае 2007 года.

По данным Всемирной организации здравоохранения, малярия угрожает 40% жителей Земли. Ежегодно более 200 миллионов человек инфицируются малярией, около 660 тысяч — из них умирает.

Около 90% случаев заболевания приходится на районы Африки, заражаются также жители Азии, Латинской Америки, Ближнего Востока и даже некоторых регионов Европы.

День ДНК В этот день в 1953 году в журнале «Nature» была опубликована научная статья, посвященная особенностям структуры ДНК на молекулярном уровне. Её авторами были английские учёные Джеймс Уотсон , Фрэнсис Крик, Морис Уилкинс и Розалинд Франклин. Позднее за это открытие они получили Нобелевскую премию в области физиологии и медицины.

Впервые День ДНК отпраздновали в 2003 году в США , отметив таким образом 50-летие открытия двойной спирали ДНК.

25 лет назад (1993) в России прошёл референдум о доверии Президенту РФ Борису Ельцину и Верховному Совету.

На плебисцит было вынесено 4 вопроса: «Доверяете ли Вы Президенту РФ Б. Н. Ельцину?», «Одобряете ли Вы социально-экономическую политику, осуществляемую Президентом РФ и Правительством РФ с 1992 года?», «Считаете ли Вы необходимым проведение досрочных выборов Президента РФ?», «Считаете ли Вы необходимым проведение досрочных выборов народных депутатов РФ?».

Во время подготовки к референдуму широкую известность получил лозунг «Да-Да-Нет-Да». Так агитировали проголосовать по радио, телевидению и в печатных СМИ.

На референдуме ответы избирателей на вопросы распределились следующим образом. На первый вопрос «Да» ответили 58,7% проголосовавших, на второй — 53%, на третий — 31,7%, на четвертый — 43,1%.

Большинство проголосовавших на референдуме оказали поддержку Президенту Ельцину и его политике, однако не поддержали роспуск Верховного Совета, чего добивалась администрация Кремля

62 года назад (1956) в СССР отменена судебная ответственность за самовольный уход с предприятий и из учреждений, а также за прогул без уважительной причины.

Эта мера была введена указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1940 года. Прогул без уважительной причины, а к нему приравнивалось, и опоздание на работу более чем на 20 минут, карался исправительно-трудовым работам по месту работы на срок до 6 месяцев с удержанием из заработной платы до 25%.

За 16 лет действия указа за нарушение трудовой дисциплины были осуждены около 18 миллионов человек.

73 года назад (1945) недалеко от города Торгау на реке Эльбе состоялась историческая встреча советских и американских войск.

Передовые подразделения 1-го Украинского фронта встретились с разведгруппами 5-го корпуса 1-й американской армии. В результате чего, немецко-фашистские войска, действовавшие в Северной Германии, оказались отрезанными от войск, находившихся в южной части страны.

Чтобы отметить эту историческую встречу в Москве был дан торжественный салютом из 24 артиллерийских залпов из 324 орудий.

76 лет назад (1942) был основан Московский монетный двор Гознака.

Он был создан на базе артели «Художник-металлист» Мосгорметремсоюза. Первоначально здесь выпускались медали и ордена, в частности «За отвагу», «Красная Звезда» и «За трудовую доблесть»».

Сегодня Московский монетный двор занимается изготовлением монет, медалей и орденов по государственному заказу, а также выполняет заказы на чеканку монет для иностранных государств. К примеру, здесь были отчеканены все монеты Республики Абхазии

78 лет назад (1940) с конвейера московского автосборочного завода имени КИМ сошёл первый советский малолитражный автомобиль «КИМ-10».

В марте 1939 года был издан приказ Экономсовета при Совете народных комиссаров СССР о производстве в стране малолитражных автомобилей.

Разработка модели, за основу которой был взят Ford Prefect, заняла около года.

Серийное производство малолитражки началось в апреле 1940 года, но прекратилось с началом Великой Отечественной войны.

Официально КИМ-10 никогда не поступал в продажу: автомобили разыгрывались в лотерею ОСОАВИАХИМа.

117 лет назад (1901) в штате Нью-Йорк впервые в мире были введены автомобильные номера.

Владелец машины должен был зарегистрировать свои фамилию, адрес и описание их автомобиля, в также заплатить за регистрацию доллар. После этого он получал небольшую табличку, на которой были указаны инициалы владельца. В первый год было выдано около тысячи номеров.