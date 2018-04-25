СМИ Испании: Россию обвиняют в глобальном кибершпионаже 

«Паис» (18.04) сообщает, что США и Великобритания обвинили российских хакеров в глобальном кибершпионаже. Представители Национального центра кибербезопасности Великобритании, ФБР и Министерства внутренней безопасности США считают, что хакеры, поддерживаемые российским правительством, взламывали роутеры по всему миру в рамках операции, направленной против государственных учреждений, компаний и ключевых объектов инфраструктуры. Как отмечает газета, хакеры атаковали «миллионы роутеров» и через зараженные устройства просматривали данные, которые через них проходят. Кампания кибершпионажа, о которой идет речь, в дальнейшем может быть использована для действий наступательного характера.
Американские и британские власти планируют издать совместное предупреждение об атаках, которые затрагивают роутеры, являющиеся ключевой частью интернет-инфраструктуры. О блокировании мессенджера «Телеграм» российскими властями рассказывает московский корреспондент «Паис» (18.04) Пилар Бонет, подчеркивая, что это приложение — едва ли не единственный с начала века продукт мирового качества и масштаба, созданный выходцем из России. Блокировка в России началась 16 апреля, но «Телеграм» уклоняется, меняя IP-адреса мобильной версии и провайдеров хостинга. В итоге в черный список Роскомнадзора попали почти 16 миллионов IP-адресов. Это вызвало массовую блокировку случайных сайтов. Но «деградация» работы мобильной версии самого «Телеграм» при этом составила лишь около 20%. Автор напоминает, что Роскомнадзор начал блокировку «Телеграм» после того, как основатель и владелец мессенджера Павел Дуров отказался предоставить ФСБ ключи дешифровки, что по мнению российских властей, является угрозой безопасности страны. Дело дошло до того, что эта тема всплыла на ежедневном брифинге пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Его спросили, не дискредитируют ли Роскомнадзор «его безуспешные попытки исполнить закон и заблокировать „Телеграм“ на территории России». Песков как мог, защищал ведомство. По его мнению, не стоит говорить о какой-то дискредитации. «Песков совершенно прав, — замечает автор публикации. — Роскомнадзор всего лишь исполнитель закона. Если случившееся и дискредитирует кого-то, так это авторов закона». «Конфиденсиал» (18.04) рассказывает о доходах Владимира Путина и его ближайшего окружения. Согласно информации на сайте Кремля, доходы Путина в прошлом году выросли в два раза. В 2017 году он заработал более 18,7 миллиона рублей. У него в собственности есть квартира площадью 77 квадратных метров и гараж. При этом российский политолог Станислав Белковский утверждает, что состояние Путина оценивается в 40 миллиардов долларов. Российский президент имеет акции компаний «Ганвор», «Сургутнефтегаз» и «Газпром». Многие из этих активов, по мнению экспертов, записаны на ближайших друзей российского президента, которым он доверяет. Например, другу Путина виолончелисту Сергею Ролдугину, который оказался замешанным в офшорном скандале в Панаме, принадлежали две офшорные компании, через которые проходили сомнительные сделки. Премьер-министр Дмитрий Медведев заработал в 2017 году 8,56 миллиона рублей. Имущество премьера за год не изменилось. Он владеет квартирой площадью 367 квадратных метров и двумя автомобилями: «ГАЗ-20» 1948 года выпуска и «ГАЗ-21» 1962 года выпуска. Однако российский оппозиционер Алексей Навальный утверждает, что Медведев является главой грандиозной многоуровневой коррупционной схемы. Ему принадлежат огромные участки земли в самых элитных районах, он распоряжается яхтами, квартирами в старинных особняках, агрокомплексами и винодельнями в России и за рубежом. Россия настаивает, что химатака в Сирии — постановка, и готова доказать это в ООН, пишет «Вангуардиа» (19.04). Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала сюжет, в котором появился «убитый» химическим оружием сирийский мальчик, который, как выяснилось, жив и здоров. Она назвала происходящее «кровавым спектаклем». Газета напоминает, что на российском телеканале показали сюжет с мальчиком, который участвовал в видеосъемках последствий якобы проведенной в сирийском городе Дума химической атаки. 11-летний Хасан Диаб 7 апреля принял участие в постановочных съемках, за участие в которых ему дали финики и печенье. В свою очередь, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя пообещал продемонстрировать эти сюжеты о мальчике членам Совета Безопасности ООН. «Паис» (21.04) пишет, что Франция обвиняет Россию в противоречивых заявлениях о химической атаке под Дамаском. Париж считает, что Москва таким образом пытается запутать расследование. По мнению французского министра иностранных дел Жан-Ива Ле Дриана, сначала российская сторона утверждала, что химической атаки вообще не было, на следующей день она была проведена какими-то вооруженными группировками, днем позднее это было названо манипуляцией Запада. Теперь Россия распространяет видео с участием детей, тогда как речь идет об атаках, стоивших жизни 45 человек и ранивших многих других, заявил министр. Газета напоминает, что США, Великобритания и Франция нанесли ракетный удар по Сирии. Они возлагают на Дамаск ответственность за химическую атаку. Сирийское руководство и Россия эту версию отвергают. В свою очередь, специальный посланник Генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что Организация по запрещению химического оружия должна поторопиться с расследованием предполагаемой химатаки в Сирии. Вопреки планам инспекторы ОЗХО до сих пор не попали в пригород Дамаска. Миссию временно отложили после сообщений о том, что в сирийском городе Дума обстреляли сотрудников ООН, сообщает издание. Президент Владимир Путин готов приехать в США для встречи с американским коллегой Дональдом Трампом, сообщает «Эспаньол» (20.04) со ссылкой на министра иностранных дел России Сергея Лаврова. В начале апреля стало известно, напоминает газета, что Трамп в телефонном разговоре с российским лидером упомянул о возможности визита Путина в Вашингтон, и о своем возможном ответном визите в Москву. «Эспаньол» замечает, что пока со стороны Белого дома не было сделано никаких конкретных шагов для того, чтобы перейти от приглашения до конкретного планирования, и по-прежнему не ясно, была ли это со стороны Трампа просто вежливая фраза или более продуманная инициатива. Сейчас Россия делает все, чтобы саммит состоялся. Сам министр иностранных дел РФ пытается сделать так, чтобы Трамп превратил мысли в реальность, указывает издание. 60 евродепутатов призвали правительства всех стран ЕС не ехать на Чемпионат мира по футболу в России, сообщает «Вангуардиа» (20.04). Покушение в Солсбери депутаты из 16 стран называют «новейшей главой в насмехательстве Владимира Путина над нашими европейскими ценностями». Другие причины призыва — «самоуправные бомбардировки школ, больниц и жилых кварталов в Сирии, жестокое военное вторжение на Украину, систематические хакерские атаки, кампании дезинформации, вмешательство в выборы, попытки ослабить и дестабилизировать ЕС». Газета пишет, что подписанты соглашаются с тем, что спорт может помочь построить «метафорические мосты», но они уверены, что нельзя пожимать Путину руку на футбольном стадионе и воспринимать его как гостеприимного хозяина турнира, пока он «взрывает настоящие мосты в Сирии» и продолжает все перечисленные действия. Инициировала этот призыв представитель фракции «зеленых» от Германии Ребекка Хармс, входящая в делегацию Европарламента по сотрудничеству с Россией, сообщает «Вангуардиа». Демократическая партия США обвинила кампанию Трампа, Россию и «Викиликс» в тайном сговоре, пишет «Периодико» (21.04). Национальный комитет Демократической партии подал многомиллионный иск в Федеральный окружной суд Манхэттена. В нем утверждается: представители избирательного штаба Трампа вступили в сговор с российскими властями и российской военной разведкой с целью дискредитировать кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон и оказать содействие Трампу взломом компьютерных сетей Демократической партии и распространением обнаруженных там материалов. «Во время президентской кампании 2016 года Россия начала полномасштабное наступление на нашу демократию, и она нашла заинтересованного добровольного и активного партнера в лице избирательного штаба Дональда Трампа. Это был акт беспрецедентного предательства», — цитирует издание заявление председателя Демпартии Тома Переса. Установлены «подозреваемые» в отравлении Скрипалей, пишет «Мундо» (21.04) со ссылкой на британскую «Дейли Телеграф». Полиция и разведка Великобритании идентифицировали основных подозреваемых в деле об отравлении Скрипалей. Представители британских властей считают, что покушение на них выполнила ударная группа, контролируемая российским правительством. Службы безопасности подозревают, что сигналом для команды убийц стал вылет Юлии Скрипаль из Москвы в Британию. Считается, что Юлия Скрипаль также стала мишенью, чтобы дать четко понять: Кремль не потерпит тех, кого считает предателями. Пока не ясно, пишет «Мундо», когда именно Юлия Скрипаль приземлилась в Великобритании, но источники сообщают, что российская команда, которая должна была убить ее отца, скорее всего, вылетела из Москвы через день после ее отлета. В статье «Россия ищет свое место в Африке» газета «Паис» (24.04) утверждает, что Москва направила подразделение сил специального назначения в Центральноафриканскую Республику для охраны президента страны, а также поддерживает генерала Хафтора в Ливии и укрепляет связи с Египтом. Несмотря на действующее эмбарго на продажу оружия Центральноафриканской Республике, в порядке исключения ООН одобрила просьбу России о поставке автоматов и легкого вооружения местным властям. По информации МИД РФ, Москва бесплатно поставила партию стрелкового оружия и боеприпасов в Центральноафриканскую Республику. Газета сообщает со ссылкой на издание Jeune Afrique, что в личной охране президента находится 40 военнослужащих сил специального назначения. Кроме того, Россия командировала пятерых военных и 170 гражданских инструкторов, чтобы подготовить военнослужащих ЦАР. Издание напоминает, что с 2013 года в Центральноафриканской Республике идет межконфессиональный конфликт между мусульманской коалицией «Селека» и президентом Центральноафриканской Республики Фостеном-Арканжем Туадерой. Президент страны — христианин, как и 80% населения республики. За время кризиса в ЦАР погибли более пяти тысяч человек.
Российские военные — лишь часть иностранного контингента в ЦАР: также там находятся 13 тысяч военнослужащих из Африканского союза и Франции в рамках миротворческой операции ООН, указывает газета.