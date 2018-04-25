СМИ Испании: Россию обвиняют в глобальном кибершпионаже

Российские военные — лишь часть иностранного контингента в ЦАР: также там находятся 13 тысяч военнослужащих из Африканского союза и Франции в рамках миротворческой операции ООН, указывает газета.