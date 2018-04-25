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В Евросоюзе увидели прогресс в отношениях Молдавии и Приднестровья
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В Евросоюзе увидели прогресс в отношениях Молдавии и Приднестровья 

РИА Новости 42 минуты назад
Фото: Русская служба "Голоса Америки"
КИШИНЕВ, 25 апр — РИА Новости. Транспортное соглашение Молдавии и непризнанного Приднестровья способствует процессу урегулированию конфликта, заявила Майя Косьянчич, официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.
Ранее представители Молдавии и Приднестровья решили, что автомобили из непризнанной ПМР смогут стать участниками международного движения после получения нейтральных номерных знаков. Транспортные средства должны будут получить нейтральные номерные знаки, состоящие из трех букв и трех цифр, а также технический паспорт, соответствующий Венецианской конвенции международного движения. Решение касается только физических лиц.
"Протокольное решение о регистрации транспортных средств, подписанное Кишиневом и Тирасполем, представляет собой важный шаг вперед и способствует положительной динамике процесса приднестровского урегулирования", — заявила Косьянчич.
По ее словам, соглашение позволит транспортным средствам из приднестровского региона участвовать в международном дорожном движении и будет помогать сближению сторон. Сейчас важно «быстрое и полное выполнение этого соглашения», а также других достигнутых договоренностей.
"Европейский союз вновь заявляет о своей постоянной поддержке мирного урегулирования приднестровского конфликта в рамках процесса «5 + 2»,.. мы поддерживаем усилия председательствующей в ОБСЕ Италии в этом вопросе", — считает Косьянчич.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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