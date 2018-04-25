В Евросоюзе увидели прогресс в отношениях Молдавии и Приднестровья

Ранее представители Молдавии и Приднестровья решили, что автомобили из непризнанной ПМР смогут стать участниками международного движения после получения нейтральных номерных знаков. Транспортные средства должны будут получить нейтральные номерные знаки, состоящие из трех букв и трех цифр, а также технический паспорт, соответствующий Венецианской конвенции международного движения. Решение касается только физических лиц.

"Протокольное решение о регистрации транспортных средств, подписанное Кишиневом и Тирасполем, представляет собой важный шаг вперед и способствует положительной динамике процесса приднестровского урегулирования", — заявила Косьянчич.

По ее словам, соглашение позволит транспортным средствам из приднестровского региона участвовать в международном дорожном движении и будет помогать сближению сторон. Сейчас важно «быстрое и полное выполнение этого соглашения», а также других достигнутых договоренностей.

"Европейский союз вновь заявляет о своей постоянной поддержке мирного урегулирования приднестровского конфликта в рамках процесса «5 + 2»,.. мы поддерживаем усилия председательствующей в ОБСЕ Италии в этом вопросе", — считает Косьянчич.