США приветствуют транспортное соглашение между Молдавией и Приднестровьем

"Соединенные Штаты поддерживают всеобъемлющее урегулирование приднестровского конфликта, и мы приветствуем достигнутое на этой неделе соглашение о том, чтобы позволить транспортным средствам из Приднестровья легально путешествовать по дорогам за пределами Молдавии", — сообщила Науэрт.

По ее словам, «это принесет реальную пользу жизни людей по обеим сторонам Днестра». Науэрт отметила, что венский протокол от 2017 года — «единственный путь к урегулированию одного из самых длительных конфликтов в Европе».

"Любое урегулирование должно основываться на суверенитете и территориальной целостности Молдавии со специальным статусом для Приднестровья в пределах международно признанных границ Молдавии", — добавила дипломат.

Ранее представители Молдавии и Приднестровья решили, что автомобили из непризнанной ПМР смогут стать участниками международного движения после получения нейтральных номерных знаков.

Транспортные средства должны будут получить нейтральные номерные знаки, состоящие из трех букв и трех цифр, а также технический паспорт, соответствующий Венецианской конвенции международного движения. Решение касается только физических лиц.

Регистрировать приднестровские автомобили можно будет в двух представительствах, которые откроют в Тирасполе и Рыбнице при помощи ОБСЕ . Иметь одновременно приднестровские и нейтральные номерные знаки будет запрещено.