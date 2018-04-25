США приветствуют транспортное соглашение между Молдавией и Приднестровьем 

ВАШИНГТОН, 25 апр — РИА Новости. США приветствуют транспортное соглашение Молдавии и непризнанного Приднестровья и поддерживают полное урегулирование конфликта, заявила официальный представитель госдепа США Хезер Науэрт.
"Соединенные Штаты поддерживают всеобъемлющее урегулирование приднестровского конфликта, и мы приветствуем достигнутое на этой неделе соглашение о том, чтобы позволить транспортным средствам из Приднестровья легально путешествовать по дорогам за пределами Молдавии", — сообщила Науэрт.
По ее словам, «это принесет реальную пользу жизни людей по обеим сторонам Днестра». Науэрт отметила, что венский протокол от 2017 года — «единственный путь к урегулированию одного из самых длительных конфликтов в Европе».
"Любое урегулирование должно основываться на суверенитете и территориальной целостности Молдавии со специальным статусом для Приднестровья в пределах международно признанных границ Молдавии", — добавила дипломат.
Ранее представители Молдавии и Приднестровья решили, что автомобили из непризнанной ПМР смогут стать участниками международного движения после получения нейтральных номерных знаков.
Транспортные средства должны будут получить нейтральные номерные знаки, состоящие из трех букв и трех цифр, а также технический паспорт, соответствующий Венецианской конвенции международного движения. Решение касается только физических лиц.
Регистрировать приднестровские автомобили можно будет в двух представительствах, которые откроют в Тирасполе и Рыбнице при помощи ОБСЕ. Иметь одновременно приднестровские и нейтральные номерные знаки будет запрещено.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.