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Посол Франции оценил динамику в приднестровском урегулировании
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Джигарханян впал в кому

Посол Франции оценил динамику в приднестровском урегулировании 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ТИРАСПОЛЬ, 26 апр — РИА Новости. Посол Франции в Молдавии Паскаль ле Денф в четверг на встрече с президентом непризнанного Приднестровья Вадимом Красносельским призвал продолжить позитивную динамику в приднестровском урегулировании, сообщила пресс-служба лидера ПМР.
При этом французский посол отметил значимость протокольного решения об участии приднестровского автотранспорта в международном движении, подписанного 24 апреля в Бендерах.
Паскаль ле Денф сообщил, что ему поручено подтвердить приднестровской стороне заинтересованность Франции и Евросоюза в мирном урегулировании комплекса проблемных вопросов в отношениях Приднестровья и Молдавии. «Франция, выступая за сохранение мира и безопасности в Европе, также поддерживает инструменты, которые были созданы для их защиты», — сказал дипломат.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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