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Лошадей уникального вьючно-транспортного взвода ЮВО «переобуют» к лету
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Лошадей уникального вьючно-транспортного взвода ЮВО «переобуют» к лету 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 апр — РИА Новости. В горном мотострелковом соединении Южного военного округа в Карачаево-Черкесии приступили к подготовке к летнему периоду лошадей вьючно-транспортного взвода, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.
В штате уникального подразделения состоит более 80 лошадей монгольской и карачаевской пород.
"В ходе мероприятий будет проведена подковка животных на летний вид подков, плановая вакцинация, проведен осмотр конского снаряжения, помещения конюшни будут переоборудованы на летний режим", — сказал Астафьев. В рацион питания лошадей будет добавлена свежая трава, которую они употребляют во время выпаса на горных пастбищах.
Перед началом летнего периода обучения с вьючно-транспортным взводом также будут проведены пятидневные тактико-специальные занятия в горно-лесистой местности с преодолением горных и водных преград, а также специальные выездки на полигоне, где лошадей приучают к работе в условиях высокогорья, к звукам выстрелов и разрывов гранат.
В зимнем периоде обучения вьючные лошади применялись при выполнении учебно-боевых задач в ходе полевого выхода в условиях труднодоступной горной местности, при перевозке грузов на участках, где ограничено или невозможно применение других видов транспорта.
Лошади поднимали на вьюках груз весом 90-100 килограмм и действовали в интересах минометных батарей, осуществляя подвоз боеприпасов и вооружения к позициям. Перевезли более 200 тонн военного груза на расстояние свыше 2,7 тысячи километров. Всего по программе боевой подготовки в летнем периоде обучения для вьючно-транспортного взвода предусмотрено не менее 200 учебных часов. —0-
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