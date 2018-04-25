Лошадей уникального вьючно-транспортного взвода ЮВО «переобуют» к лету

В штате уникального подразделения состоит более 80 лошадей монгольской и карачаевской пород.

"В ходе мероприятий будет проведена подковка животных на летний вид подков, плановая вакцинация, проведен осмотр конского снаряжения, помещения конюшни будут переоборудованы на летний режим", — сказал Астафьев. В рацион питания лошадей будет добавлена свежая трава, которую они употребляют во время выпаса на горных пастбищах.

Перед началом летнего периода обучения с вьючно-транспортным взводом также будут проведены пятидневные тактико-специальные занятия в горно-лесистой местности с преодолением горных и водных преград, а также специальные выездки на полигоне, где лошадей приучают к работе в условиях высокогорья, к звукам выстрелов и разрывов гранат.

В зимнем периоде обучения вьючные лошади применялись при выполнении учебно-боевых задач в ходе полевого выхода в условиях труднодоступной горной местности, при перевозке грузов на участках, где ограничено или невозможно применение других видов транспорта.

Лошади поднимали на вьюках груз весом 90-100 килограмм и действовали в интересах минометных батарей, осуществляя подвоз боеприпасов и вооружения к позициям. Перевезли более 200 тонн военного груза на расстояние свыше 2,7 тысячи километров. Всего по программе боевой подготовки в летнем периоде обучения для вьючно-транспортного взвода предусмотрено не менее 200 учебных часов. —0-