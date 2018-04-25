8 вещей, которые нужно проделать в Сингапуре

Сингапур — это город будущего, город современности, который поражает человеческие умы своей красотой и необычностью! Это становится понятно, как только прилетаешь в аэропорт «Чанги», где есть свой сад орхидей, подсолнухов и бабочек, фонтан, интерактивные фотоавтоматы и кинетический дождь.8 вещей, которые нужно проделать в СингапуреПобывать в отеле — символе

Сингапура « Marina Bay Sands » приглашает всех гостей в свои чудесные номера и бассейн на 55-ом этаже, а еще и в собственный театр,

музей, казино и ресторан. Стоит сказать, что на данный момент уже все знаменитые отели в городе имеют довольно широкий набор услуг и предложений для гостей, в особенности — номера в облаках с панорамными окнами и шикарными

видами.

Посмотреть на Сингапур с высоты 50-го этажа Для людей, которые приезжают в страну

впервые, будет удивительно все, что попадается на глаза, — многоуровневые

дороги, футуристические здания, высокие небоскребы. Каждое сооружение, строение

действительно имеет ценность, поскольку подобного, даже близко, нет еще ни в одной стране, ни в одном городе. Каждый турист должен увидеть Sky Bridge — 8 небоскребов, соединенные огромным мостом на высоте 50-го этажа. Там огромная

зона для прогулок и смотровая площадка, но ощущения, что ты находишься высоко в облаках — нет, поскольку здания здесь еще выше!

Полюбоваться роскошными улицами и машинами

Город из стекла, железа, но при этом

там все уравновешено зеленью. Правительство Сингапура ввело закон — когда

строишь здание на территории города, то, по нормам, ты должен обеспечить равное

количество деревьев и зелени вокруг него. За счет этого Сингапур и считается

уникальным городом с висячими садами. Строят дом, а по всей стене здания или на крыше и вокруг дома высаживают сады!

Посмотреть, насколько аккуратными

бывают заселенные города

Например, сингапурское метро поражает

своей чистотой как на платформах, так и на станциях — все сделано для комфорта

и удобства пассажиров. Поезда подъезжают так, что невозможно упасть на платформу. Вагоны безупречные, просторные и с зарезервированными местами для инвалидов.

Побывать в садах «Gardens by the bay »

Это невероятное место с гигантскими

застекленными оранжереями, искусственные горы с водопадами и вертикальном

садом! Сингапурцы придумали, как компенсировать маленькую территорию и научились выращивать вертикальные сады. Для красоты они сделали их в форме

гигантских деревьев, которые имею свою экосистему, которую поддерживают тысячи

парогенераторов, оросителей и кучи всяких умных технологий. Каждый вечер эти деревья зажигаются и устраивают музыкальное шоу. На входе туристов встречает

беспилотные автобусы, которые возят по всей территории парка. Оранжереи есть

разных видов — субтропические (где древние баобабы), «дождевой лес» (где как раз и находится самый высокий искусственный водопад в мире, а на горе —

множество растений в горшках; туристы гуляют по воздушным мостикам вокруг и разглядывают растения). Прогуляться ночью

Набережная Клар Ки может стать

замечательным местом, чтобы полюбоваться на ночной Сингапур и восхититься его великолепием, тихо пройтись по светящимся улочкам или поплавать на теплоходе. Побывать и на окраинах Сингапура Есть такой район «Geylang », где творятся вещи, запрещенные законом — азартные

игры, публичные дома, торговля контрабандными сигаретами. Но это только

подогревает интерес к этому городу-государству!

Попробовать разнообразную кухню

Сигнапур сформирован выходцами из разных стран. Поэтому, в силу разнообразия населения, у них превосходно

представлены кухни всех стран Юго-Восточной Азии. — блюда тайской, индонезийской, корейской и японской кухни. Местной кухни так и не случилось, несмотря на всеобщее