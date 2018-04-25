«Норманн»: Заявление о банкротстве — это техническая мера, чтобы продолжить стройку

Сразу несколько предприятий, входящих в структуру группы компаний «Норманн», сообщили о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве. Еще ряд подобных заявлений подали кредиторы «Норманна». Об этом пишет "Фонтанка"

23 апреля в реестре юридически значимых сведений о предпринимательской деятельности было опубликовано сообщение от ООО «Норманн», «Норманн-Запад» и «Норманн ЛО», в тот же день и на следующий о намерениях заявили несколько кредиторов — физлица и компания «ЛСР. Бетон». В Арбитражном суде зарегистрированы десятки исков от контрагентов застройщика.

В компании заявляют, что подобные планы — лишь техническая мера, необходимая для «предотвращения негативных сценариев по утрате контроля над процессом завершения строительства».

Напомним, ранее сообщалось, что в отношении гендиректора ГК Бориса Бросалина дознаватели управления федеральной службы судебных приставов возбудили несколько уголовных дел. За «Норманном» тянется долг в 130 миллионов рублей. Тогда в компании объяснили, что с приставами ведут «конструктивный диалог»

О проблемах «Норманна» стало известно в октябре 2017 года, когда застопорилось строительство ЖК «Десяткино 2.0» в Мурино.