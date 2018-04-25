В Шанхае пройдет конференция клуба «Валдай» «Россия и Китай: современные вызовы развития» 

ШАНХАЙ, 25 апреля. /ТАСС/. Участники открывающейся в среду пятой российско-китайской конференции Международного дискуссионного клуба «Валдай» на тему "Россия и Китай: современные вызовы развития" обсудят наиболее актуальные вопросы международной повестки, которые затрагивают интересы обеих стран. Мероприятие организовано совместно с Восточно-Китайским педагогическим университетом и будет проходить до 26 апреля.
Согласно пресс-релизу Международного дискуссионного клуба «Валдай», одной из основных задач конференции станет обсуждение на экспертном уровне наиболее важных вопросов, связанных с созданием надежной базы для дальнейшего развития двусторонних отношений, а также обеспечением поддержки усилий политиков и дипломатов в этом процессе со стороны элит и общества. «Политические отношения Китая и России находятся на небывало высоком уровне. Москва и Пекин активно работают над тем, чтобы привести характер и объем экономических связей в соответствие с беспрецедентно высоким уровнем политического взаимопонимания», — говорится в документе.
В качестве основных вопросов для дискуссий обозначены такие темы, как эволюция политики США, ядерная программа КНДР, динамика внутренних изменений в Европе, вызовы международной безопасности в целом и безопасности в Азии в частности.
"Российско-китайское стратегическое партнерство — важнейший фактор, определяющий динамику международных отношений в регионе Большой Евразии. Сейчас оно вышло на уровень, когда необходимо подробное обсуждение важнейших проблем регионального и общемирового развития. К их числу относятся роль и функции государства в современном мире, обеспечение региональной безопасности и экономическое развитие в Азии и Евразии. Перед обеими странами стоят общие или схожие вызовы, связанные с необходимостью достижения их национальных целей развития в условиях нарастающего давления Запада", — говорится в пресс-релизе, предоставленном журналистам перед конференцией.
Содержание конференции
Двухдневная конференция разбита на шесть сессий, четыре из которых состоятся 25 апреля, а две заключительные — 26 апреля. Каждая из них посвящена отдельному комплексу вопросов. В первый день экспертное сообщество обсудит такие темы, как взгляд России и Китая на ситуацию в мире, эволюцию современных государств и их роли, экономическое сотрудничество РФ и КНР, а также общие задачи России и Китая в Большой Евразии. Последней из этих тем будет отведена отдельная сессия.
"Многостороннее сотрудничество в Большой Евразии является сейчас важнейшим геостратегическим проектом России, призванным создать условия для ее развития и повышения качества отношений с соседями. Эта концепция напрямую смыкается с китайской инициативой «Один пояс, один путь» и может в том числе создавать международно— политические условия для его реализации", — приводит пресс-служба в преддверии конференции слова программного директора клуба «Валдай» Тимофея Бордачева.
Во второй день дискуссии развернутся вокруг вопросов, связанных со взаимным восприятием элиты, СМИ и общества Китая и России, а также роли традиционной культуры в современном мире и отношениях двух стран. Отдельная сессия в этот день будет посвящена тому, какую роль играют СМИ в укреплении политических и экономических отношений между Россией и Китаем. Экспертам предстоит обсудить ключевые вопросы взаимного восприятия на пространстве СМИ и то, как можно его улучшить в будущем.
Участники дискуссий
В дискуссиях на конференции примут участие свыше 50 официальных лиц и представителей научно-экспертного сообщества России и Китая. В их числе, в частности, заместитель министра связи и массовых коммуникации РФ Алексей Волин, председатель Совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Тимофей Бордачев, директор института Дальнего Востока РАН Сергей Лузянин, исполнительный директор Национального комитета по исследованию БРИКС, руководитель Центра российской стратегии в Азии Института экономики РАН Георгий Толорая.
С китайской стороны в числе участников обозначены председатель Китайско-российского комитета мира, дружбы и развития, бывший член Госсовета КНР (2008-2013 годы) Дай Бинго; председатель Совета Китайского фонда международных проблем, бывший заместитель министра иностранных дел КНР (1995-2001 годы), посол КНР в России (2001-2003 годы) и первый генеральный секретарь ШОС Чжан Дэгуан; президент Шанхайской академии международных исследований Чэнь Дунсяо, а также многие другие руководители и старшие научные сотрудники различных институтов и исследовательских центров. Мероприятие посетит и заместитель главы администрации Шанхая Вэн Техуэй.
Данная конференция проводится в Шанхае уже в четвертый раз. Первая состоялась здесь в 2010 году, вторая — в 2011-м, а третья — в 2016-м. Предыдущая, четвертая конференция, проходила в Москве в прошлом году.