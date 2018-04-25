В Шанхае пройдет конференция клуба «Валдай» «Россия и Китай: современные вызовы развития»

Согласно пресс-релизу Международного дискуссионного клуба «Валдай», одной из основных задач конференции станет обсуждение на экспертном уровне наиболее важных вопросов, связанных с созданием надежной базы для дальнейшего развития двусторонних отношений, а также обеспечением поддержки усилий политиков и дипломатов в этом процессе со стороны элит и общества. «Политические отношения Китая и России находятся на небывало высоком уровне. Москва и Пекин активно работают над тем, чтобы привести характер и объем экономических связей в соответствие с беспрецедентно высоким уровнем политического взаимопонимания», — говорится в документе.

В качестве основных вопросов для дискуссий обозначены такие темы, как эволюция политики США , ядерная программа КНДР , динамика внутренних изменений в Европе, вызовы международной безопасности в целом и безопасности в Азии в частности.

"Российско-китайское стратегическое партнерство — важнейший фактор, определяющий динамику международных отношений в регионе Большой Евразии. Сейчас оно вышло на уровень, когда необходимо подробное обсуждение важнейших проблем регионального и общемирового развития. К их числу относятся роль и функции государства в современном мире, обеспечение региональной безопасности и экономическое развитие в Азии и Евразии. Перед обеими странами стоят общие или схожие вызовы, связанные с необходимостью достижения их национальных целей развития в условиях нарастающего давления Запада", — говорится в пресс-релизе, предоставленном журналистам перед конференцией.

Содержание конференции

Двухдневная конференция разбита на шесть сессий, четыре из которых состоятся 25 апреля, а две заключительные — 26 апреля. Каждая из них посвящена отдельному комплексу вопросов. В первый день экспертное сообщество обсудит такие темы, как взгляд России и Китая на ситуацию в мире, эволюцию современных государств и их роли, экономическое сотрудничество РФ и КНР, а также общие задачи России и Китая в Большой Евразии. Последней из этих тем будет отведена отдельная сессия.

"Многостороннее сотрудничество в Большой Евразии является сейчас важнейшим геостратегическим проектом России, призванным создать условия для ее развития и повышения качества отношений с соседями. Эта концепция напрямую смыкается с китайской инициативой «Один пояс, один путь» и может в том числе создавать международно— политические условия для его реализации", — приводит пресс-служба в преддверии конференции слова программного директора клуба «Валдай» Тимофея Бордачева

Во второй день дискуссии развернутся вокруг вопросов, связанных со взаимным восприятием элиты, СМИ и общества Китая и России, а также роли традиционной культуры в современном мире и отношениях двух стран. Отдельная сессия в этот день будет посвящена тому, какую роль играют СМИ в укреплении политических и экономических отношений между Россией и Китаем. Экспертам предстоит обсудить ключевые вопросы взаимного восприятия на пространстве СМИ и то, как можно его улучшить в будущем.

Участники дискуссий

С китайской стороны в числе участников обозначены председатель Китайско-российского комитета мира, дружбы и развития, бывший член Госсовета КНР (2008-2013 годы) Дай Бинго; председатель Совета Китайского фонда международных проблем, бывший заместитель министра иностранных дел КНР (1995-2001 годы), посол КНР в России (2001-2003 годы) и первый генеральный секретарь ШОС Чжан Дэгуан; президент Шанхайской академии международных исследований Чэнь Дунсяо, а также многие другие руководители и старшие научные сотрудники различных институтов и исследовательских центров. Мероприятие посетит и заместитель главы администрации Шанхая Вэн Техуэй.

Данная конференция проводится в Шанхае уже в четвертый раз. Первая состоялась здесь в 2010 году, вторая — в 2011-м, а третья — в 2016-м. Предыдущая, четвертая конференция, проходила в Москве в прошлом году.