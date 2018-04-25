Медведев проведет заседание президиума совета по стратегическому развитию РФ

МОСКВА , 25 апр /ПРАЙМ/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в среду проведет заседание президиума совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам, сообщает пресс-служба кабмина.

В рамках заседания планируется обсудить дополнительные первоочередные мероприятия по направлению «Международная кооперация и экспорт», а также ход работы по переводу пилотных госпрограмм РФ на механизмы проектного управления, говорится в сообщении.

Ранее, в феврале, правительство РФ усовершенствовало механизмы разработки и реализации ведомственных целевых программ.

Данное постановление внесло изменения в ряд нормативных правовых актов правительства РФ, согласно которым установлена возможность включения в ведомственные целевые программы мероприятий межведомственного характера, а также упрощена процедура утверждения таких программ. Соответственно уточнялись состав и полномочия соисполнителей и участников пилотных государственных программ, которые переведены на проектное управление, отмечалось в пояснительной записке к документу.