Президиум совета по приоритетным проектам обсудит меры поддержки экспорта 

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев проведет в среду заседание президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Как сообщила пресс-служба правительства, участники мероприятия обсудят дополнительные первоочередные меры по направлению «Международная кооперация и экспорт», а также ход работы по переводу пилотных государственных программ на механизмы проектного управления.
В заседании примут участие первый вице-премьер Игорь Шувалов, вице-премьер Аркадий Дворкович, министр образования и науки Ольга Васильева, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр строительства и жилищно— коммунального хозяйства Михаил Мень, министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров, министр энергетики Александр Новак, министр экономического развития Максим Орешкин, министр финансов Антон Силуанов, министр здравоохранения Вероника Скворцова, министр транспорта Максим Соколов, министр сельского хозяйства Александр Ткачев.
Ранее были утверждены паспорта четырех приоритетных проектов по направлению международной кооперации и экспорта. Среди них — проект реализации экспортного потенциала российской системы образования, проекты по поддержке экспорта сельхозпродукции и продукции отраслей с высоким экспортным потенциалом (автомобилестроение, авиастроение, сельскохозяйственное и железнодорожное машиностроение). Кроме того, был утвержден паспорт проекта системных мер развития международной кооперации и экспорта.
Совет при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам образован в 2016 году для обеспечения взаимодействия федеральных, региональных и муниципальных органов власти, общественных объединений, научных и других организаций при рассмотрении вопросов, связанных со стратегическим развитием страны и реализацией приоритетных проектов.
Для решения текущих вопросов деятельности совета сформирован президиум под руководством премьер-министра РФ. Президиум, в частности, формирует перечень приоритетных проектов и программ и оценивает их реализацию. Он собирается примерно раз в месяц, и, вероятно, сегодняшнее его заседание станет последним для нынешнего состава правительства, которое после инаугурации президента 7 мая, согласно Конституции, уйдет в отставку.
За время работы совета и его президиума было отобрано 28 проектов, в том числе по направлениям здравоохранения, образования, экологии, ипотеки и арендного жилья, ЖКХ и городской среды, развития дорожной сети, международной кооперации и экспорта, производительности труда, поддержки малого бизнеса и моногородов, а также в части реформы контрольной и надзорной деятельности.