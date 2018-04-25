Президиум совета по приоритетным проектам обсудит меры поддержки экспорта

МОСКВА , 25 апреля. / ТАСС /. Премьер-министр России Дмитрий Медведев проведет в среду заседание президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Как сообщила пресс-служба правительства, участники мероприятия обсудят дополнительные первоочередные меры по направлению «Международная кооперация и экспорт», а также ход работы по переводу пилотных государственных программ на механизмы проектного управления.

Ранее были утверждены паспорта четырех приоритетных проектов по направлению международной кооперации и экспорта. Среди них — проект реализации экспортного потенциала российской системы образования, проекты по поддержке экспорта сельхозпродукции и продукции отраслей с высоким экспортным потенциалом (автомобилестроение, авиастроение, сельскохозяйственное и железнодорожное машиностроение). Кроме того, был утвержден паспорт проекта системных мер развития международной кооперации и экспорта.

Совет при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам образован в 2016 году для обеспечения взаимодействия федеральных, региональных и муниципальных органов власти, общественных объединений, научных и других организаций при рассмотрении вопросов, связанных со стратегическим развитием страны и реализацией приоритетных проектов.

Для решения текущих вопросов деятельности совета сформирован президиум под руководством премьер-министра РФ. Президиум, в частности, формирует перечень приоритетных проектов и программ и оценивает их реализацию. Он собирается примерно раз в месяц, и, вероятно, сегодняшнее его заседание станет последним для нынешнего состава правительства, которое после инаугурации президента 7 мая, согласно Конституции, уйдет в отставку.

За время работы совета и его президиума было отобрано 28 проектов, в том числе по направлениям здравоохранения, образования, экологии, ипотеки и арендного жилья, ЖКХ и городской среды, развития дорожной сети, международной кооперации и экспорта, производительности труда, поддержки малого бизнеса и моногородов, а также в части реформы контрольной и надзорной деятельности.