Саммит в Циндао начнет новый поход в развитии ШОС — Ван И

Пекин, 24 апреля / Синьхуа / — Член Госсовета КНР , министр иностранных дел Ван И на встрече с журналистами после состоявшегося сегодня здесь под его председательством заседания Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества /ШОС/ сообщил, что саммит в Циндао является еще одним возвращением ШОС в Китай , где зародилась эта организация, после пекинского саммита 2012 года. Данный саммит проводится на фоне реализации первого расширения числа членов ШОС, вступления организации в ключевой период развития и обязательно начнет новый поход для продолжения поступательного развития ШОС.

Ван И отметил, что саммит в Циндао во всех отношениях оставит у всех глубокие впечатления, а также будет иметь очень много заметных достоинств.

Во-первых, новое развитие «шанхайского духа». Коренной причиной развития и укрепления ШОС является неизменная твердая приверженность стран-членов «шанхайскому духу». Сторонам необходимо использовать саммит в Циндао в качестве возможности для освежения в памяти «шанхайского духа», наращивания солидарности и взаимодоверия между странами-членами, углубления взаимовыгодного сотрудничества во всех сферах, совместного строительства еще более тесного сообщества единой судьбы.

Во-вторых, новый запуск взаимовыгодного сотрудничества. На нынешнем саммите лидеры стран-членов на основе тщательного подведения итогов предшествующего опыта выработают важные планы будущего развития данной организации. Саммит утвердит программу реализации Договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств ШОС на следующие 5 лет, будет подписан и утвержден ряд решений и документов о сотрудничестве, затрагивающих безопасность, экономику, торговлю и гуманитарную сферу. Это сыграет важную стимулирующую роль в углублении сотрудничества стран-членов во всех сферах.

В-третьих, это новая отправная точка для ШОС. В июне этого года главы государств или правительств 8 стран-членов ШОС, 4 стран-наблюдателей, страны-председателя и гостей, а также представители руководства соответствующих международных организаций соберутся, чтобы совместно обсудить крупные планы развития, сообща посодействовать великому делу сотрудничества. Саммит в Циндао обязательно еще больше повысит международное влияние ШОС, станет новой отправной точкой в развитии ШОС. Страны-члены, высоко подняв знамя «шанхайского духа», совместно начнут новый поход для продолжения поступательного развития ШОС. —0—