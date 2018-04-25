Земан приветствовал возможность создания коалиционного правительства в Чехии

"Правительство АНО и ЧСДП с поддержкой Коммунистической партии Чехии и Моравии может опираться на поддержку 108 [из 200] депутатов нижней палаты парламента. Оно может быть очень стабильным", — подчеркнул президент.

ЧСДП четыре дня назад информировала общественность, что возвращается к переговорам о создании правительственной коалиции с АНО. Андрей Бабиш предложил социал-демократам пять министерских портфелей в формируемом им правительстве. Он согласился с их требованием уступить кресло главы МВД

Ранее ЧСДП оказалась от правительственной коалиции с АНО, сославшись на то, что не может получить портфель министра внутренних дел. Кроме того, социал-демократы требовали, чтобы Андрей Бабиш, находящийся под следствием из-за обвинений в махинациях с использованием дотаций из фондов ЕС , оставил пост премьера. Глава кабинета министров говорит о своей невиновности, которую готов отстаивать в суде.

АНО, победившее на состоявшихся в республике в октябре 2017 года парламентских выборах, не может сформировать собственное правительство. Движению принадлежит лишь 78 из 200 депутатских кресел в нижней палате парламента. Чтобы заручиться доверием законодателей, ему необходимо, как минимум, еще 23 голоса. ЧСДП располагает 15 парламентариями. Такая же по численности депутатская фракция у коммунистов, готовых при определенных условиях поддержать коалиционное правительство АНО и ЧСДП.