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Земан приветствовал возможность создания коалиционного правительства в Чехии
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Земан приветствовал возможность создания коалиционного правительства в Чехии 

ТАСС 45 минут назад
ПРАГА, 24 апреля. /ТАСС/. Президент Чехии Милош Земан приветствовал возможность создания в республике правительственной коалиции с участием политического движения АНО (Акция недовольных граждан), возглавляемого действующим премьером Андреем Бабишом, Чешской социал-демократической парии (ЧСДП) и Коммунистической партии Чехии и Моравии. Об этом президент заявил во вторник в интервью телеканалу Nova.
"Правительство АНО и ЧСДП с поддержкой Коммунистической партии Чехии и Моравии может опираться на поддержку 108 [из 200] депутатов нижней палаты парламента. Оно может быть очень стабильным", — подчеркнул президент.
ЧСДП четыре дня назад информировала общественность, что возвращается к переговорам о создании правительственной коалиции с АНО. Андрей Бабиш предложил социал-демократам пять министерских портфелей в формируемом им правительстве. Он согласился с их требованием уступить кресло главы МВД.
Ранее ЧСДП оказалась от правительственной коалиции с АНО, сославшись на то, что не может получить портфель министра внутренних дел. Кроме того, социал-демократы требовали, чтобы Андрей Бабиш, находящийся под следствием из-за обвинений в махинациях с использованием дотаций из фондов ЕС, оставил пост премьера. Глава кабинета министров говорит о своей невиновности, которую готов отстаивать в суде.
АНО, победившее на состоявшихся в республике в октябре 2017 года парламентских выборах, не может сформировать собственное правительство. Движению принадлежит лишь 78 из 200 депутатских кресел в нижней палате парламента. Чтобы заручиться доверием законодателей, ему необходимо, как минимум, еще 23 голоса. ЧСДП располагает 15 парламентариями. Такая же по численности депутатская фракция у коммунистов, готовых при определенных условиях поддержать коалиционное правительство АНО и ЧСДП.
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