На мусорной проблеме Подмосковья наживутся Сергей Чемезов и Игорь Чайка 

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Технология — огонь
«РТ-инвест», которая на 25,01% принадлежит «Ростеху», а на 74,99% гендиректору компании Андрею Шипелову, получила право на сбор, транспортировку, переработку и утилизацию отходов в трех кластерах: Сергиево-Посадском, Каширском и Рузском. По данным газеты «Ведомости», компания заключила контракты на общую сумму в 109,1 млрд рублей.
Также «РТ-инвест» намерена построить в области четыре мусоросжигательных завода, где помимо сжигания мусора, а это 700 тыс. тонн, будет производиться электроэнергия, которую планируется продавать другим промышленным предприятиям. На каждый завод компания готова потратить по 31 млрд рублей и надеется, что вложения окупятся в течение 15 лет. К подмосковному мусору оператора добавятся и отходы с северо-запада Москвы, где «РТ-инвест» также занимается их утилизацией.
Вместе с тем, как свидетельствуют специалисты, мусоросжигательные заводы опасны для людей и экологии. Кроме того, они уничтожают лишь 40% мусора, а 60% токсичной обугленной массы все равно приходится свозить на свалки.
«Суммарный объем отходов по трем кластерам, с которым предстоит работать «РТ-инвесту», составит более 2 млн тонн в год, или более 60% от всего объема отходов, образуемых на территории Московской области», — пишут «Ведомости».
План раздела
Мусор на северо-восточном направлении (Ногинский кластер) достался компании «Хартия», принадлежащей сыну генпрокурора Юрия Чайки — Игорю. Сумма контракта — 34,9 млрд рублей. «Хартия» уже занимается вывозом мусора в двух округах Москвы — Северо-Восточном и Восточном.
В Воскресенском кластере с отходами будет работать компания «СПМ Долгопрудный», аффилированная еще с одним московским оператором — компанией «Эколайн». Ранее она принадлежала бывшим акционерам строительной компании АРКС, но сейчас владельцем указано ООО «Лига-транс», принадлежащее гонконгской компании Acmero Ltd. Московский оператор «МСК-НТ» бизнесмена Игоря Черемского будет работать на юге (Чеховский кластер). Сумма его контракта — 17,05 млрд рублей.
Самый маленький контракт — на 7,88 млрд рублей, достался ООО «Экопромсервис», которая выиграла право на сбор и вывоз мусора на северо-западе (Алексинский кластер). Компания производит оборудование для переработки отходов с 2012 года, а ее основной владелец — Людмила Анциферова.
Среди обязанностей, входящих в зону ответственности регионального оператора, представитель «РТ-инвеста» назвал строительство мусороперерабатывающих комплексов (МПК) в каждом из кластеров. Они будут включать в себя комплексы по полуавтоматической сортировке отходов, мощностью более 300 тыс. тонн в год каждый, и участков компостирования органических фракций.
«С операторами будут обязаны заключать все договоры на вывоз мусора муниципалитеты. Прежде договоры заключали частники и полигоны без посредников; вывозом мусора занимались более 300 организаций», — указывают «Ведомости».
Проблема свалок
По словам Игоря Чайки, важными задачами операторов на территории Подмосковья будут организация раздельного сбора отходов для дальнейшей их переработки и ликвидация несанкционированных свалок. И тут они столкнутся с основной проблемой — нехваткой мощностей для размещения отходов.
Как рассказывал ранее глава Серпуховского района Александр Шестун, эта проблема во многом стала результатом деятельности нынешнего губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, который не пошел на создание современных экологически чистых мусороперерабатывающих заводов, а просто закрыл большую часть полигонов ТБО.
«Губернатор решил заняться популизмом. Вместо того чтобы приступить к сложному организационному процессу, включиться в сложную хозяйственно-административную работу, он просто взял и закрыл 24 из 37 полигонов, — рассказывал Шестун. — Закрыл те, которые были ближе к Москве, и те, где жители протестовали активно. В результате, получилось так, что оставшиеся 13 полигонов переполнили настолько, что продукты гниения стали отравлять почти весь регион».
Мусор на оставшиеся полигоны везут не только из Подмосковья, но и из Москвы, что около полугода назад вызвало протесты жителей ряда районов Московской области. Ситуация с протестами обострилась в марте, когда после выброса свалочного газа в больницу Волоколамска с подозрением на отравление попали более 50 детей и взрослых.
Серпуховское противостояние
В настоящее время противостояние, вызванное неэффективным обращением с отходами в Подмосковье, достигло беспрецедентного накала. За свою принципиальность Александр Шестун уже получал угрозы от чиновников из областного правительства, а в его администрации проводили обыски. Последний такой произошел 19 апреля, когда силовики выломали двери и вскрыли сейфы в кабинетах сотрудников районной власти. Из администрации изъяли сервер, компьютеры и электронные носители. Сам Шестун написал в Фейсбуке, что ему в кабинет подбросили два конверта с деньгами.
После этого глава района записал видеообращение к президенту, в котором рассказал о своем конфликте с правительством области и лично губернатором Воробьевым. Шестун обнародовал аудиозапись разговоров с главой администрации Воробьева Михаилом Кузнецовым, генералом ФСБ Иваном Ткачевым и главой управделами президента по внутренней политике Андреем Яриным, которые всячески пытались заставить оппонента губернатора уйти в отставку, угрожая уголовным преследованием. Обращение пообещали посмотреть и послушать в Кремле.
Исходя из сложившейся ситуации с утилизацией мусора в Подмосковье, видно, что областные власти пока не в состоянии решить ее. Более того, остается под вопросом, смогут ли семь победителей тендеров снять «мусорное» напряжение.
Подробнее — в подборке ПАСМИ «Экологическая катастрофа губернатора Воробьева»