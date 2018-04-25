На мусорной проблеме Подмосковья наживутся Сергей Чемезов и Игорь Чайка

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Технология — огонь

«РТ-инвест», которая на 25,01% принадлежит «Ростеху» , а на 74,99% гендиректору компании Андрею Шипелову , получила право на сбор, транспортировку, переработку и утилизацию отходов в трех кластерах: Сергиево-Посадском, Каширском и Рузском. По данным газеты «Ведомости», компания заключила контракты на общую сумму в 109,1 млрд рублей.

Также «РТ-инвест» намерена построить в области четыре мусоросжигательных завода, где помимо сжигания мусора, а это 700 тыс. тонн, будет производиться электроэнергия, которую планируется продавать другим промышленным предприятиям. На каждый завод компания готова потратить по 31 млрд рублей и надеется, что вложения окупятся в течение 15 лет. К подмосковному мусору оператора добавятся и отходы с северо-запада Москвы , где «РТ-инвест» также занимается их утилизацией.

Вместе с тем, как свидетельствуют специалисты, мусоросжигательные заводы опасны для людей и экологии. Кроме того, они уничтожают лишь 40% мусора, а 60% токсичной обугленной массы все равно приходится свозить на свалки.

«Суммарный объем отходов по трем кластерам, с которым предстоит работать «РТ-инвесту», составит более 2 млн тонн в год, или более 60% от всего объема отходов, образуемых на территории Московской области », — пишут «Ведомости»

План раздела

Мусор на северо-восточном направлении (Ногинский кластер) достался компании «Хартия», принадлежащей сыну генпрокурора Юрия Чайки — Игорю. Сумма контракта — 34,9 млрд рублей. «Хартия» уже занимается вывозом мусора в двух округах Москвы — Северо-Восточном и Восточном.

В Воскресенском кластере с отходами будет работать компания «СПМ Долгопрудный», аффилированная еще с одним московским оператором — компанией «Эколайн». Ранее она принадлежала бывшим акционерам строительной компании АРКС, но сейчас владельцем указано ООО «Лига-транс», принадлежащее гонконгской компании Acmero Ltd. Московский оператор «МСК-НТ» бизнесмена Игоря Черемского будет работать на юге (Чеховский кластер). Сумма его контракта — 17,05 млрд рублей.

Самый маленький контракт — на 7,88 млрд рублей, достался ООО «Экопромсервис», которая выиграла право на сбор и вывоз мусора на северо-западе (Алексинский кластер). Компания производит оборудование для переработки отходов с 2012 года, а ее основной владелец — Людмила Анциферова.

Среди обязанностей, входящих в зону ответственности регионального оператора, представитель «РТ-инвеста» назвал строительство мусороперерабатывающих комплексов (МПК) в каждом из кластеров. Они будут включать в себя комплексы по полуавтоматической сортировке отходов, мощностью более 300 тыс. тонн в год каждый, и участков компостирования органических фракций.

«С операторами будут обязаны заключать все договоры на вывоз мусора муниципалитеты. Прежде договоры заключали частники и полигоны без посредников; вывозом мусора занимались более 300 организаций», — указывают «Ведомости».

Проблема свалок

По словам Игоря Чайки, важными задачами операторов на территории Подмосковья будут организация раздельного сбора отходов для дальнейшей их переработки и ликвидация несанкционированных свалок. И тут они столкнутся с основной проблемой — нехваткой мощностей для размещения отходов.

Как рассказывал ранее глава Серпуховского района Александр Шестун , эта проблема во многом стала результатом деятельности нынешнего губернатора Подмосковья Андрея Воробьева , который не пошел на создание современных экологически чистых мусороперерабатывающих заводов, а просто закрыл большую часть полигонов ТБО.

«Губернатор решил заняться популизмом. Вместо того чтобы приступить к сложному организационному процессу, включиться в сложную хозяйственно-административную работу, он просто взял и закрыл 24 из 37 полигонов, — рассказывал Шестун. — Закрыл те, которые были ближе к Москве, и те, где жители протестовали активно. В результате, получилось так, что оставшиеся 13 полигонов переполнили настолько, что продукты гниения стали отравлять почти весь регион».

Мусор на оставшиеся полигоны везут не только из Подмосковья, но и из Москвы, что около полугода назад вызвало протесты жителей ряда районов Московской области. Ситуация с протестами обострилась в марте, когда после выброса свалочного газа в больницу Волоколамска с подозрением на отравление попали более 50 детей и взрослых.

Серпуховское противостояние

В настоящее время противостояние, вызванное неэффективным обращением с отходами в Подмосковье, достигло беспрецедентного накала. За свою принципиальность Александр Шестун уже получал угрозы от чиновников из областного правительства, а в его администрации проводили обыски. Последний такой произошел 19 апреля, когда силовики выломали двери и вскрыли сейфы в кабинетах сотрудников районной власти. Из администрации изъяли сервер, компьютеры и электронные носители. Сам Шестун написал в Фейсбуке, что ему в кабинет подбросили два конверта с деньгами.

После этого глава района записал видеообращение к президенту, в котором рассказал о своем конфликте с правительством области и лично губернатором Воробьевым. Шестун обнародовал аудиозапись разговоров с главой администрации Воробьева Михаилом Кузнецовым , генералом ФСБ Иваном Ткачевым и главой управделами президента по внутренней политике Андреем Яриным , которые всячески пытались заставить оппонента губернатора уйти в отставку, угрожая уголовным преследованием. Обращение пообещали посмотреть и послушать в Кремле.

Исходя из сложившейся ситуации с утилизацией мусора в Подмосковье, видно, что областные власти пока не в состоянии решить ее. Более того, остается под вопросом, смогут ли семь победителей тендеров снять «мусорное» напряжение.

Подробнее — в подборке ПАСМИ «Экологическая катастрофа губернатора Воробьева»