Земан недоволен работой главы минюста Чехии, выдавшего Евгения Никулина в США 

ПРАГА, 24 апреля. /ТАСС/. Президент Чехии Милош Земана выразил неудовлетворение работой министра юстиции республики Роберта Пеликана, который недавно, несмотря на его рекомендацию, принял решение выдать задержанного в Праге полтора года назад по запросу Вашингтона россиянина Евгения Никулина в США. Об этом глава государства заявил во вторник в интервью пражскому телеканалу «Нова».
"Господин министр Пеликан точно должен завершить работу в правительстве [и не войти в состав нового кабинета министров, формируемого действующим премьером Андреем Бабишем], — подчеркнул Милош Земан. — Это я уже говорил неоднократно. Господин Никулин является российским гражданином, и Россия требовала [от Чехии] его выдачи [а не только США]. Считаю более естественным, что бы он был выдан в свою страну. И это несмотря на то, что мне недавно прислала трогательное письмо его [Никулина] мама, в котором просила, чтобы сын вернулся к ней. Но будем объективными — принятие решения [экстрадировать россиянина в США] находилось в компетенции министра юстиции".
Власти США обвиняют Никулина в ряде преступлений, в том числе в незаконном проникновении в компьютерные системы и краже личных данных. Он был задержан 5 октября 2016 года в Праге, в ноябре того же года требование выдать Никулина поступило в минюст Чехии от российской стороны. В РФ его обвинили в краже с помощью интернета $3450, совершенной в 2009 году.
31 марта Прага официально подтвердила, что Никулин был выдан американской стороне. В тот же день он предстал перед судом в американском городе Сан-Франциско (штат Калифорния), где заявил о своей невиновности в причастности к хакерским атакам.
В МИД РФ заявили, что Москва возмущена выдачей Чехией в США российского гражданина. Там назвали принятое Прагой решение «политически мотивированным», «направленным на подрыв конструктивной основы двустороннего сотрудничества», и обещали предпринимать все необходимые меры в целях обеспечения прав и защиты интересов российского гражданина Никулина.