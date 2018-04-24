Земан недоволен работой главы минюста Чехии, выдавшего Евгения Никулина в США 

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Минздрав назвал курилки в аэропортах противоречащими Конституции РФ

Глава "ЕвроСибЭнерго" Вячеслав Соломин с 1 мая станет гендиректором En+

МИД РФ: новый режим военного контроля в Европе увязан с отказом НАТО от сдерживания России