Правозащитники США через суд требуют от Госдепа документы по экс-послу РФ в США Кисляку 

ВАШИНГТОН, 24 апреля. /ТАСС/. Консервативная правозащитная организация Judicial Watch ("Юридическая вахта") в США через суд потребовала от Госдепартамента предоставить «всю документацию» об «оказании содействия» бывшему послу России в США Сергею Кисляку в «обеспечении присутствия» на национальном съезде Республиканской партии в июле 2016 года.
Согласно распространенному во вторник сообщению организации, новый иск возбужден на основании закона о свободе информации. «Judicial Watch объявила о подаче иска на основании Закона о свободе информации (FOIA) против американского Госдепартамента с целью получить всю документацию относительно оказания Госдепартаментом [в период администрации бывшего президента Барака] Обамы содействия российскому послу Сергею Кисляку в обеспечении присутствия на национальном съезде Республиканской партии в 2016 году», — говорится в документе. Иск был подан в федеральный суд округа Колумбия, на территории которого находится Вашингтон.
Сначала правозащитники направляли в министерство юстиции США запрос о предоставлении материалов. Ответа из ведомства получено не было, хотя отведенный для этого по закону срок уже истек. «Такого рода документация содержит, но не ограничивается, контактами между Госдепартаментом и российским посольством относительно договоренностей о посещении Кисляком [съезда], как например, приглашение принять участие, документация Службы дипломатической безопасности [Госдепартамента], касающаяся поездок и посещений Кисляка», — отмечают правозащитники, запросив материалы по делу с 1 июля 2015 года по 1 октября 2016 года.
Judicial Watch считает, что американское внешнеполитическое ведомство «финансировало и договаривалось по поводу посещения иностранными послами национального съезда Республиканской партии». В частности, их интересуют возможные встречи нынешнего министра юстиции и генпрокурора США Джеффа Сешнса с Кисляком во время конференции «Глобальные партнеры в дипломатии», проводившейся во время этого собрания. В конце марта агентство Reuters сообщило, что спецпрокурор США Роберт Мюллер, курирующий расследование о приписываемом Москве вмешательстве в американские выборы, заинтересовался деталями возможной встречи.
Руководитель Judicial Watch Том Фиттон отметил, что организация пытается выяснить, какую роль играла администрация Обамы в предоставлении тогдашнему послу России возможности принять участие в съезде республиканцев. Он подчеркнул, что судебный процесс может пролить свет на возможную встречу Кисляка и Сешнса в 2016 году.
Москва множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.