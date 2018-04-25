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Стала известна дата начала строительства крематория в Воронеже
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Стала известна дата начала строительства крематория в Воронеже 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Проект прошёл все необходимые экспертизы и получил требуемые разрешения. Строительство крематория в Воронеже начнётся уже в мае, сообщила пресс-служба Воронежского похоронного бюро во вторник, 24 апреля. Проект уже прошёл все необходимые экспертизы и получил требуемые разрешения, работы по согласованию, которые сопровождались протестами горожан, длились больше года. Как и планировалось, крематорий построят рядом с Юго-Западным кладбищем на участке площадью 0,8 га. Согласно проекту, крематорий будет выглядеть как одноэтажное офисное здание, на его территории предусмотрены колумбарий, зона отдыха, парковка для посетителей. — Проектом утвержден крематорий с одной печью, поставщик — чешская компания ТABO, кремационные печи которой относятся к самым современным и экологически чистым типам кремационного оборудования без выделения запаха и без выброса в атмосферу вредных веществ, — рассказали в пресс-службе Воронежского похоронного бюро. Региональное управление Роспотребнадзора выдало санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии проекта санитарным нормам и требованиям. По мнению надзорных органов, объект «не окажет вреда на жизнь и здоровье жителей близлежащих жилых кварталов и экологию города в целом». Городские власти объявили о планах по строительству крематория в марте 2016 года. На участке площадью 8764 кв. м на улице 9 Января предполагается размещение крематория площадью 800 кв. м. Необходимость строительства такого объекта в мэрии обосновали тем, что в городе остро стоит проблема переполненности кладбищ. Жители кварталов «Скандинавия» и «Новый Бомбей», находящихся в пределах километра от будущего крематория, протестовали против строительства, однако решение властей изменить не удалось. Екатерина Трещикова
Фото предоставлено Воронежским похоронным бюро
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