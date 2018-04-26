В Адыгее приведут в порядок памятники, посвященные событиям ВОВ

Сегодня в ходе заседания Кабинета министров РА были обсуждены вопросы сохранения объектов культурного наследия, отражающих события Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

По поручению главы РА Мурата Кумпилова руководству муниципалитетов дано задание уделить пристальное внимание приведению в порядок всех мемориальных комплексов и памятников, посвященных событиям Великой Отечественной войны.

«Работы должны быть завершены в ближайшее время и проведены качественно. Кроме того, нужно составить перечень памятников, которые нуждаются в капитальном ремонте, и уже сегодня необходимо предусмотреть средства, чтобы в последующем провести реконструкцию объектов», — отметил премьер-министр РА Александр Наролин

Заместитель премьер-министра РА Наталья Широкова также рекомендовала главам муниципальных образований подключиться к формированию дорожной карты с учетом реконструкции объектов культурного наследия к 2020 году.

Как доложил начальник Управления по охране и использования объектов культурного наследия Республики Адыгея Рустем Ципинов, на все объекты заключены охранные обязательства, они включены в реестр объектов культурного наследия и являются памятниками регионального значения. В настоящее время обследованы все памятники истории, связанные с событиями ВОВ.

Они находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии, фактов вандализма и угроз уничтожения объектов не зафиксировано. Муниципалитеты провели уборку территорий и косметический ремонт объектов культурного наследия, посвящённых Великой Отечественной войне.

Всего в республике 175 таких объектов, 65 из которых являются братскими могилами, 94 — памятники-символы. На 37 мемориальных комплексах функционирует вечный огонь.