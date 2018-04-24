Ещё
Росрыболовство рассказало о планах по развитию сельского хозяйства в области рыбоводства
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Росрыболовство рассказало о планах по развитию сельского хозяйства в области рыбоводства 

Прайм 1 час назад
БРЮССЕЛЬ, 24 апр /ПРАЙМ/, Мария Князева. Власти РФ рассматривают возможность предоставлять компенсации капитальных затрат по объектам рыбоводства и рыбоводной инфраструктуры в сфере аквакультуры, сказал глава Росрыболовства Илья Шестаков на пресс-конференции в Брюсселе.
"Динамика неплохая. В прошлом году был рост по аквакультуре. Большое влияние на это оказывает принятие нового закона об аквакультуре. Мы распределили больше 500 тысяч гектаров под аквакультуру", — ответил он на просьбу оценить развитие аквакультуры в России и рассказать о возможных планах по поддержке инфраструктуры в этой области.
Шестаков напомнил, что власти оказывают поддержку этому сектору.
"Мы прорабатываем, что в программе развития сельского хозяйства будет компенсация капитальных затрат по объектам рыбоводства и рыбоводной инфраструктуры", — продолжил он.
Прайм: последние новости
Узбекистан примет участие в строительстве газопровода ТАПИ Соломин сменит Соловьева на посту гендиректора En+ Group с 1 мая США смягчают санкционную риторику, - Аналитики Райффайзенбанка
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Хмеймим атаковали дроны391
ПАСЕ признала часть Донбасса оккупированной Россией325
Суперманевр Кремля, отказ Украины от Крыма и другие события дня69
СК предъявил обвинение экс-супруге Джигарханяна13
МИД прокомментировал попытки инспекции Крыма4
Видео
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
01:02
Россиянам посоветовали лечиться марганцовкой
Общество
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
01:03
Мужчина украл ребенка с детской площадки в Сургуте
Происшествия Криминал
04:04
Трамп обвинил РФ в создании «проблем»
В мире Ближний Восток
00:57
В Сети высмеяли шляпу Меланьи Трамп
В мире
01:00
Матери Скрипаля вызывали скорую
Происшествия
00:28
Трамп пошутил о перхоти Макрона
В мире Ближний Восток
09:55
«Газпром» готов «добить Украину»
Компании
01:08
Мать Саргсяна умерла в день его отставки
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение